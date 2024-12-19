«Тратил на Анну». Знакомые Тиммы объяснили проблемы с деньгами на похороны

По его информации, баскетболист потратил большую сумму на аренду жилья в Майами. Деньги на похороны Тиммы в Риге получилось собрать в первый день после того, как сало известно о его смерти. Сбор организовал местный бизнесмен, пожертвования внесли друзья и коллеги-баскетболисты.

У Яниса Тимма не было стабильного игрового времени, поэтому финансы поступали нерегулярно. Окружение спортсмена считает, что большую часть денег она тратил на певицу Анну Седокову, когда они жили вместе.

Похороны Тиммы пройдут в Риге. Его сестра Лелде Жандецка заявила, что дату панихиды назовет позже, когда тело доставят в Латвию.

Тело баскетболиста нашли в подъезде жилого дома в центре Москвы. По данным СМИ, спортсмен свел счеты с жизнью. Тимма пошел на такой шаг после развода с артисткой Анной Седоковой.