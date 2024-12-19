19 декабря 2024, 23:03

«Тратил на Анну». Знакомые Тиммы объяснили проблемы с деньгами на похороны

РИА «Новости»
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Знакомые латвийского баскетболиста Яниса Тиммы объяснили проблемы с деньгами на его похороны тем, что у спортсмена не было накоплений. Об этом сообщил источник сайта Teleprogramma.org.

По его информации, баскетболист потратил большую сумму на аренду жилья в Майами. Деньги на похороны Тиммы в Риге получилось собрать в первый день после того, как сало известно о его смерти. Сбор организовал местный бизнесмен, пожертвования внесли друзья и коллеги-баскетболисты.

У Яниса Тимма не было стабильного игрового времени, поэтому финансы поступали нерегулярно. Окружение спортсмена считает, что большую часть денег она тратил на певицу Анну Седокову, когда они жили вместе.

Похороны Тиммы пройдут в Риге. Его сестра Лелде Жандецка заявила, что дату панихиды назовет позже, когда тело доставят в Латвию.

Тело баскетболиста нашли в подъезде жилого дома в центре Москвы. По данным СМИ, спортсмен свел счеты с жизнью. Тимма пошел на такой шаг после развода с артисткой Анной Седоковой.

Громкие разводы Деньги Анна Седокова
19 декабря 2024, 14:47
«Жила с огромной скоростью». Подруга семьи — о погибшей в Париже модели Савицкой
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Модель Светлана Савицкая, которая скончалась в результате ДТП в Париже, часто бывала во Франции, но в декабре собиралась в Москву. Об этом «Газете.ru» заявила подруга семьи погибшей.

По словам девушки, Савицкая погибла еще 30 ноября. Она жила в Лондоне, но по работе очень часто летала между странами, в том числе несколько раз в год посещала и Францию.

«Я с ней разговаривала за неделю до событий. Она собиралась в декабре в Москву. В Париже скорее всего по модельным проектам или просто на выходные. Она летала очень много, сменяла страны и континенты», - сообщила изданию знакомая модели.

Подруга Савицкой поделилась воспоминаниями о погибшей девушке. Она рассказала, что модель выросла в семье врача и преподавателя вуза. Светлана любила искусство, музыку, жила с «огромной скоростью и жаждой жизни».

«Много училась, много работала, всегда хотела только лучшего и выкладывалась на 1000%. При этом Света всего добилась сама», - заключила подруга погибшей модели.

Российская модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла в Париже в результате несчастного случая. Два автомобиля ехали навстречу друг другу, и, чтобы избежать лобового столкновения, один из водителей резко свернул и наехал на 34-летнюю манекенщицу.

Савицкая сделала успешную модельную карьеру, снявшись для L’Officiel, Glamour и Bazaar. Кроме того, она записывала песни и работала телеведущей на «Пятнице», RU TV, Europa Plus TV и ЖАРА TV.

Родственники похоронят ее на Троекуровском кладбище в Москве.

Париж Модели ДТП
19 декабря 2024, 08:34
Семье курьера Цырульниковой, арестованной по делу Долиной, пришлось переехать
РИА «Новости»
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Семья курьера Анжелы Цырульниковой, арестованной по делу о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной, сменила место жительства. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации агентства, переезд связан с тем, что Цырульникова находится под стражей. Обвиняемая подала апелляцию и попросила другую меру пресечения.

Ущерб по делу Долиной превышает 200 миллионов рублей. После обращения певицы в правоохранительные органы, вскоре удалось задержать 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову, которая может оказаться пособницей аферистов, обманувших артистку.

Известно, что мошенники «обрабатывали» певицу почти полгода. Они уговорили ее перевести все свои деньги на якобы безопасные счета, а также продать квартиру в Москве. Вырученные средства вынудили передать Цырульниковой.

Ранее правоохранители задержали еще одного фигуранта дела Долиной. Подозреваемым оказался 43-летний мужчина из Йошкар-Олы. Он обманным путем получил три миллиона рублей от певицы

Семья Мошенничество Деньги Полиция Курьеры Москва Квартиры Лариса Долина
18 декабря 2024, 23:09
Солист «Агаты Кристи» Самойлов отменил концерт из-за приступа
РИА «Новости»
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Концерт бывшего солиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова отменили в Анапе из-за обострения остеохондроза. Об этом сообщила в Telegram-канале радиостанция «Наше радио».

«У Глеба Самойлова резко обострился остеохондроз позвоночника», - отметили в сообщении.

Выступление музыканта с симфоническим оркестром должно было пройти 20 декабря. В связи с резким ухудшением здоровья Самойлову оказывают необходимую медицинскую помощь.

В августе в Екатеринбурге также пришлось отменить концерт бывшего солиста группы «Агата Кристи». До этого активисты из движения «Русская община» жаловались на Самойлова. Они утверждали, что музыкант якобы осуждал спецоперацию на Украине.

Позже в официальной группе во «ВКонтакте» Самойлова сообщили о переносе концерта с 9 августа на 4 января 2025 года. Указывалось, что дату выступления изменили «по независящим от группы причинам».

Концерты Шоу-бизнес Анапа
18 декабря 2024, 22:01
«Ад начался с ее вмешательства». Отец Тиммы высказался о Седоковой
РИА «Новости»
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Певица Анна Седокова вмешалась в семью баскетболиста Яниса Тиммы, а потом пожаловалась, что оказалась в аду. Отец спортсмена Райтис Тимма сообщил об этом РИА «Новости».

«Ничего не знаю о Седоковой. Я слышал, что у нее был ад. Думаю, вы можете спросить ее об этом… Знаю, что ад начался с ее вмешательства в нашу семью», - сказал он.

Ранее Тимма-старший заявил, что сын не общался с ним последние три года. Баскетболист заблокировал отца в телефоне и соцсетях. После самоубийства бывшего мужа Седокова пожаловалась, что последние годы провела в аду, но не уточнила, что именно имела ввиду.

Третий муж Седоковой наложил на себя руки в центре Москвы спустя два месяца после того, как певица подала заявление на развод. Его похоронят в Риге, экс-супруга взяла на себя расходы по транспортировке тела.

Тимма познакомился с Седоковой в 2019 году, будучи женатым. Мать его сына Сана Оса заявила, что сохранит теплые воспоминания о баскетболисте.

Спортсмены Баскетбол Шоу-бизнес Анна Седокова

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