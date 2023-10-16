Трансгендер из «Холостяка» лишился браслета стоимостью более полумиллиона рублей

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Блогер и бывший участник «Холостяка» в женском обличье «подцепил» двух мужчин в московском баре. Ночь закончилась неожиданно - новые знакомые украли у Заки Мусина браслета Cartier стоимостью 633 тысячи рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

Мусин рассказал, что его обокрали малознакомые мужчины. В образе девушки блогер отправился в клуб и познакомился с двумя молодыми людьми. Те пригласили новую знакомую домой, не зная, что она на самом деле мужчина. В гостях нетрезвый Мусин уснул, а после пробуждения обнаружил пропажу браслета. Хозяева квартиры заявили, что вернут украшение в обмен на секс. Мусин уехал, после чего обратился в полицию.

Заки Мусин известен под псевдонимом Zaki Lucky. Он занимался модельным бизнесом и постепенно начал выбирать более женственные образы. Сейчас его сложно отличить от девушки, хотя, по утверждению мужчины, он не делал хирургических операций.

Заки признавался, что у него были отношения и с женщинами, и с мужчинами. В 2020 году трансгендер попал на шоу «Холостяк» в качестве претендентки на сердце главного героя - стоматолога Антона Криворотова.