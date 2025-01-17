17 января 2025, 03:33

Трамп выбрал трех известных актеров спецпосланниками в Голливуде

РИА «Новости»
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Спецпосланники помогут избранному президенту США Дональду Трампу возродить былую мощь Голливуда. Ими стали актеры Мел Гибсон, Джон Войт и Сильвестр Сталлоне. Республиканец объявил об этом в соцсети Truth Social.

Трамп назвал Голливуд великим, но проблемным местом. Он представил Гибсона, Войта и Сталлоне как доверенных лиц в этом районе.

«В качестве моих спецпосланников они будут работать над тем, чтобы сделать Голливуд, который за последние четыре года уступил значительную часть бизнеса зарубежным странам, больше, лучше и сильнее», - заявил политик.

Самый младший из них, Гибсон, потерял дом во время разрушительного пожара в Пасифик-Палисейдс и на Голливудских холмах. Он заявил журналистам, что возгорание выгодно строительным компаниям , и не исключил версию о поджоге. По мнению актера, девелоперы захотят построить на освобожденной огнем земле небоскребы.

США Кино Голливуд Дональд Трамп Калифорния
17 января 2025, 02:02
Платье Рене Зеллвегер лопнуло под ее ягодицами после церемонии «Оскара»
Freepik
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Актриса Рене Зеллвегер вспомнила о конфузе с платьем, который произошел после церемонии вручения премии «Оскар» в 2005 году. Звезда Голливуда поделилась историей с глянцевым журналом Vogue.

Специально для мероприятия звезда «Бриджит Джонс» нарядилась в красное платье люксового бренда Carolina Herrera. Оно было с открытыми плечами и длинным шлейфом.

После церемонии, когда артистка уже возвращалась домой, платье разорвался под ягодицами. Только добравшись до двери своей квартиры, Зеллвегер поняла, что забыла ключ от нее.

«Поэтому мне пришлось подняться на балкон второго этажа и пробраться через маленькое окно, которое было в ванной, в этом платье с дыркой под ягодицами», - объяснила актриса.

Сейчас 55-летняя обладательница двух «Оскаров» живет со своим женихом , 44-летним телеведущим Антом Энстидом в Лагуна-Бич. Зеллвегер редко появляется на публике и реже снимается в фильмах.

Голливуд Фильмы Премия «Оскар»
16 января 2025, 20:47
Бывший возлюбленный Волочковой загремел в тюрьму
РИА «Новости»
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Обманувший десятки предпринимателей бывший возлюбленный Анастасии Волочковой, кондитер Дмитрий Дюран отправился за решетку. Дзержинский городской суд Нижегородской области приговорил его к семи годам колонии за мошенничество. Информацию о приговоре разместили на сайте судебной инстанции.

Материалы уголовного дела по статье о крупном мошенничестве поступили в суд в апреле 2024 года, решающее заседание прошло 16 января. Дюран получил семь лет колонии общего режима.

Афера заключалась в том, что мужчина убедил более чем 40 бизнесменов вложиться в компанию Family Desert, сообщил Telegram-канал «112». Собрав 100 миллионов рублей, Дюран скрылся.

Среди пострадавших - бывшая жена певца Стаса Пьехи. Правоохранители объявили мужчину в розыск и заочно арестовали, но схватили совершенно случайно - за драку с одним из обманутых инвесторов.

Волочкова познакомилась с Дюраном в октябре 2022 года. Он вручил балерине букет цветов.

Инвестиции Мошенничество Приговоры Бизнес Анастасия Волочкова
16 января 2025, 11:44
Дочь Литвиновой заподозрили в беременности
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Подписчики проживающей во Франции российской актрисы Ренаты Литвиновой предположили, что в ее семье скоро произойдет пополнение. Свои комментарии они оставили под публикацией звезды в Instagram*.

Литвинова отпраздновала 58-летие во Франции, вместе с ней была дочь Ульяна. В соцсети Литвинова показала фотографию с торжества.

Округлившийся живот наследницы знаменитости спровоцировал слухи о грядущем пополнении в семье артистки.

Ульяне 23 года, она учится в Королевской академии изящных искусств в Антверпене. После эмиграции Рената проводит с дочерью больше времени. Сама Рената Литвинова догадки о беременности дочери пока что никак не прокомментировала.

В декабре Литвинова неожиданно вернулась в Россию. Ее заметили в в Столешниковом переулке в Москве, где знаменитость участвовала в фотосессии.

Актриса эмигрировала в Париж в 2022 году. Там она участвует в модных показах, работает над собственными проектами и играет в театре.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Беременность Артисты
16 января 2025, 08:43
Вдова умершего пациента клиники Хайдарова подала в суд на Собчак
РИА «Новости»
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Вдова мужчины, умершего после операции в клинике пластической хирургии Тимура Хайдарова IQ Plastique, подала иск к Ксении Собчак о защите чести и достоинства. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Супруг женщины сделал в клинике операцию по уменьшению желудка. На следующий день ему стало плохо, ему провели повторное хирургическое вмешательство, но оно не помогло. Пациента госпитализировали в другую больницу, где он сначала впал в кому, а затем скончался.

Против врачей Ильи Елагина и Тамерлана Кадзаева завели дело об оказании небезопасных услуг. Их поместили под домашний арест. По версии следствия, медики отнеслись к пациенту безразлично и их действия были направлены на уменьшение объема работы.

По словам вдовы, в ряде СМИ была распространена ложная информация, что экспертиза якобы установила невиновность врачей. Женщина заявила, что засудит всех, кто распространял эти сведения. В их числе оказалась и Ксения Собчак, которая выпускала ролик на YouTube об этом случае.

Вокруг Тимура Хайдарова разгорелся и другой скандал. Сразу несколько звезд публично выступили с критикой его работ.

Суд Ксения Собчак Врачи Пластические операции

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