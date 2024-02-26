26 февраля 2024, 13:23

«Тот еще дамский угодник». Киркоров рассказал о своем отце

Global Look Press
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В минувшее воскресенье на канале НТВ вышел второй выпуск шоу «Маска». Судьи называли различные версии и теории относительно тех, кто выходит на сцену в ярких и необычных костюмах. Певец Филипп Киркоров предположил, что за Водяным скрывался его отец Бедрос и назвал его тем еще дамским угодником.

Киркоров отметил, что уверен в своем предположении - перед ним стоял его отец. После этого он начал даже подшучивать над родителем. В свою очередь Водяной подыгрывал представителю жюри, называя его «сынуля».

Когда участник под видом Водяного предложил ведущей Регине Тодоренко сесть ему на колени, звезда эстрады заявил, что папа «еще тот дамский угодник». Однако Киркоров напомнил, что сейчас его отец состоит в отношениях. Тодоренко элегантно отказалась от предложения.

«У вас там, говорят, женщина какая-то есть. А я еще и замужняя. Только с Владом к вам сяду (супруг Регины Тодоренко, - прим.ред.). Если вы нас с Владом на коленки позовете - с удовольствием. Даже стих расскажем!» - парировала телеведущая.

Ранее певец заявил , что сам отменил себя после вечеринки у блогера Анастасии Ивлеевой.

Филипп Киркоров Регина Тодоренко
26 февраля 2024, 13:42
Бари Алибасов попал в реанимацию
Global Look Press
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Создатель группы «На-На» и композитор Бари Алибасов находится в реанимации в Боткинской больнице, но он в сознании и хочет домой. Об этом рассказал РИА «Новости» его сын.

По словам родственника музыканта, врачи пока не поставили диагноз окончательно. Сейчас он остается в Боткинской больнице в реанимации. Ему должны взять анализы.

«Домой рвется, боевой. Но я хотел бы, конечно, чтобы его еще день в реанимации подержали, посмотрели, в норме ли все остальные показатели», - отметил он.

Бари Алибасов попал в больницу в воскресенье, 25 февраля, с подозрением на инсульт. Однако его супруга Елена рассказала , что у него поднялось давление, ничего страшного не произошло. Госпитализация фактически была попыткой перестраховки, учитывая погодные условия и вспышки на солнце.

Больницы Врачи Бари Алибасов
26 февраля 2024, 13:12
Меладзе разрешил Брежневой петь песни «ВИА Гры»
Global Look Press
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Константин Меладзе разрешил экс-супруге Вере Брежневой исполнять хиты своего сочинения. Причиной тому могли стали солидные заработки, которые получает с этого продюсер. Об этом рассказал Telegram-канал Shot.

По информации СМИ, принадлежащая Константину компания «Меладзе мьюзик» принесла ему в прошлом году 19 миллионов рублей. Более того, выручка за год выросла на 2,7 миллиона. Этот лейбл владеет правами на творчество Валерия Меладзе, Веры Брежневой и группы «ВИА Гра».

Выступая на концертах и выкладывая композиции на стриминговые сервисы, артисты позволяют продюсеру зарабатывать. Поэтому, несмотря на развод, он решил сохранить с бывшей женой Брежневой деловые отношения.

Недавно журналистам стало известно, что Брежнева требует от агентов перед своими выступлениями. В ее райдер входят Mercedes S-класса с Wi-Fi, чай с имбирем и полностью черный кабинет за кулисами.

Песни Музыка Вера Брежнева
26 февраля 2024, 13:03
Сергей Безруков чуть не стал жертвой мошенников
Global Look Press
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Российский актер Сергей Безруков чуть не стал жертвой мошенников. Аферисты прислали ему голосовое сообщение якобы от его коллеги Константина Хабенского. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Безруков написал, что получил от товарища предложение профинансировать строительство медицинского комплекса для детей-инвалидов. По его словам, он уже был готов согласиться, ведь сумма была приемлемой и идея ему нравилась. Но все же решил уточнить детали у самого Хабенского по телефону.

«Надо ли говорить, что никакого сообщения он не отправлял, очередное мошенничество. Кстати, голос Хабенского почти идеально соответствовал оригиналу. Я живо представил, как моим голосом звонят сотрудникам моего театра, и, честно, внутренне похолодел», - подчеркнул актер.

Он призвал россиян быть бдительными и перепроверять просьбы о материальной помощи от близких и знакомых. Звезда «Бригады» также предположил, что злоумышленники могут начать использовать и дип-фейки в будущем.

Ранее Безруков включил «Калину красную» и «Пять вечеров» в личный топ фильмов для души.

Мошенничество Актеры
26 февраля 2024, 12:13
«Сила моя со мной». Успенская исполнила песню на слова Марии Захаровой
РИА «Новости»
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Российская певица Любовь Успенская исполнила песню, слова для которой написала официальный представитель МИД Мария Захарова. На своей странице в Telegram-канале дипломат опубликовала видео с выступления артистки.

Песня под названием «Сила моя со мной» прозвучала на концерте в честь 70-летия артистки в «Крокус Сити Холл». Она впервые исполнила композицию. И именно с нее и начала свой концерт.

«А у нас премьера. Юбилейный концерт Любы Успенской начался с песни „Сила моя со мной!“. Слова вашей покорной», - написала Захарова.

Сама Успенская объявила со сцены, что автором слов выступила дипломат. Артистка отметила, что всегда отдавала всем все сердце.

Песня, как призналась она, стала гимном всех ее прожитых лет и творчества. Но также, по ее словам, композиция олицетворяет Россию, которая каждый раз преодолевает «коварные вызовы, сохраняя свою силу, идет вперед».

В интервью РИА «Новости» Захарова отметила, что во время разговора с Успенской прозвучала фраза - «сила моя со мной». Она и стала основой для написания песни. Дипломат подчеркнула, что композиция отражает «всех нас и Россию».

Концерты Мария Захарова Песни Премьеры Любовь Успенская

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