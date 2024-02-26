«Тот еще дамский угодник». Киркоров рассказал о своем отце

Киркоров отметил, что уверен в своем предположении - перед ним стоял его отец. После этого он начал даже подшучивать над родителем. В свою очередь Водяной подыгрывал представителю жюри, называя его «сынуля».

Когда участник под видом Водяного предложил ведущей Регине Тодоренко сесть ему на колени, звезда эстрады заявил, что папа «еще тот дамский угодник». Однако Киркоров напомнил, что сейчас его отец состоит в отношениях. Тодоренко элегантно отказалась от предложения.

«У вас там, говорят, женщина какая-то есть. А я еще и замужняя. Только с Владом к вам сяду (супруг Регины Тодоренко, - прим.ред.). Если вы нас с Владом на коленки позовете - с удовольствием. Даже стих расскажем!» - парировала телеведущая.

Ранее певец заявил , что сам отменил себя после вечеринки у блогера Анастасии Ивлеевой.