Торжествующая Джоли вышла на красную дорожку после отказа дочери носить фамилию отца

Журналисты заметили, что артистка выглядела торжествующей на красной дорожке после того, как ее другая дочь Шайло после наступления совершеннолетия решила отказаться от фамилии отца - актера Брэда Питта.

Актриса и 15-летняя девочка выбрали для мероприятия брючные костюмы черного цвета. Джоли надела пиджак поверх белой блузки с принтом в виде галстука, а также солнцезащитные очки. Дочь позировала перед фотографами в черном жилете и голубой рубашке. Длинные волосы у матери и дочки уложены практически одинаково.

Ранее Анджелина Джоли спровоцировала слухи о новом романе со звездой «Мастера и Маргариты» Аугустом Дилем. Папарацци засняли актеров в индийском ресторане Mr. Chai Wala в Берлине, когда те ужинали.