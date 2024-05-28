Торт на гендер-пати обошелся Хилькевич в миллион рублей
Актриса Анна Хилькевич устроила гендер-пати с тортом за миллион рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».
Кондитер Марина Синицкая рассказала, что приготовила большой торт-платформу с изящно спускающимся на нее съедобным журавлем. В его клюве золотое яйцо.
Хилькевич и ее супруг Артур разбили яйцо, внутри которого лежала розовая пинетка. Так супруги узнали, что у них будет девочка.
Во время вечеринки актриса намекнула, что планирует еще детей. Она позвала гостей на следующую гендер-пати.
Звезда «Универа» только недавно решила рассекретить свою беременность. Она тщательно скрывала от поклонников, что станет в третий раз станет мамой.