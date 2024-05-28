28 мая 2024, 16:55

Торт на гендер-пати обошелся Хилькевич в миллион рублей

Global Look Press
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Актриса Анна Хилькевич устроила гендер-пати с тортом за миллион рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Кондитер Марина Синицкая рассказала, что приготовила большой торт-платформу с изящно спускающимся на нее съедобным журавлем. В его клюве золотое яйцо.

Хилькевич и ее супруг Артур разбили яйцо, внутри которого лежала розовая пинетка. Так супруги узнали, что у них будет девочка.

Во время вечеринки актриса намекнула, что планирует еще детей. Она позвала гостей на следующую гендер-пати.

Звезда «Универа» только недавно решила рассекретить свою беременность. Она тщательно скрывала от поклонников, что станет в третий раз станет мамой.

Дети Семья Актеры Шоу-бизнес
28 мая 2024, 16:30
Названа возможная причина развода Алсу с мужем
Global Look Press
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Певица Алсу решила развестись с бизнесменом Яном Абрамовым. Предположительно, причиной тому послужили его измены, сообщил сайт kp.ru.

Артистка и предприниматель прожили в официальном браке 18 лет, у них трое детей. По данным издания, Алсу с супругом живут раздельно с прошлого года, возможно, из-за измен последнего.

Певица подала на развод сразу же, как их старшая дочь Сафина окончила школу. Девочке предстоит сдача экзаменов. Журналисты уточнили, что она планирует поступать в медицинских вуз.

Близкие певицы были готовы к разводу, поэтому заявление о расторжении брака она подала в непростое время, когда дочь готовится к сдаче ЕГЭ.

Месяц назад Алсу говорила, что информация о ее разводе не имеет никакого отношения к правде. Она порекомендовала поклонникам не реагировать на такие сообщения.

Алсу Семья Громкие разводы Шоу-бизнес
28 мая 2024, 16:05
«Красотка». Линдси Лохан показала фигуру спустя 10 месяцев после родов
Global Look Press
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Американская актриса Линдси Лохан сфотографировалась на отдыхе в купальнике. Пикантными снимками она поделилась с поклонниками в своем Instagram*.

«Красотка», «Выглядишь потрясающе», «Прекрасная Линдси», «Лучшая», - отреагировали фанаты в комментариях под постом артистки.

Лохан позировала на фоне моря в Греции. Она выбрала для фотосессии бикини и топ с рукавом три четверти в яркой расцветке с цветочным принтом. Образ она дополнила солнцезащитными очками.

Судя по снимку, актриса отлично проводит время - ее лицо украшает улыбка.

Поклонники также восхитились ее стройной фигурой, учитывая, что артистка прошлым летом родила сына от своего мужа, бизнесмена Бадера Шаммаса.

На днях певица Вера Брежнева разместила снимок в провокационном образе со светского мероприятия. На кадрах артистка предстала в откровенном топе и расклешенных брюках из кожи.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Актеры Красота
28 мая 2024, 14:36
Бузова высмеяла Тарасова, указав на его неумение играть в футбол
Global Look Press
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Певица и телеведущая Ольга Бузова во время церемонии «Winline Герои РПЛ» высмеяла своего экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова. Об этом сообщил Sport24.

По данным издания, артистка вышла на сцену, чтобы вручить статуэтку защитнику московского «Локомотива» Наиру Тикнизяну, победившему в номинации «Самый медийный футболист». В торжественной речи Бузова подчеркнула, что спортсмен действительно заслужил награду честным путем в отличие от ее бывшего мужа, которому достался такой статус за счет брака.

«Смотрите, ребят, есть простой вариант, как стать самым медийным футболистом. Можно жениться на Бузовой - самой популярной девушке в стране. Можно, собственно говоря, даже не уметь играть в футбол при этом», - заявила певица.

Она добавила, что после развода и завершения футбольной карьеры Тарасов не потерял свою медийность.

Недавно Бузова на шоу сравнила бывшего мужа с диким животным. Во время беседы на тему домашних питомцев она призналась, что после нескольких лет совместной жизни с футболистом готова завести кого угодно.

Ольга Бузова Спортсмены Награды Футбол
28 мая 2024, 14:08
Елену Блиновскую оставили в СИЗО
Global Look Press
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Первый апелляционный суд в Москве отклонил жалобу Елены Блиновской на арест. Он постановил оставить блогера в СИЗО, сообщил Telegram-канал Shot.

Сегодня, 28 мая, состоялось рассмотрение апелляции Блиновской на решение об аресте и заключении под стражу. Во время заседания блогер не смогла сдержать слез. Она попросила отправить ее под домашний арест, чтобы увидеться с детьми, которые испытывают стресс без матери.

Ранее стало известно, что Блиновская выплатила в бюджет России 140 миллионов рублей. Блогер заявила, что нашла покупателей для своей квартиры, а деньги от ее продажи направит на погашение долга по налогам. Более того, «королева марафонов» заверила, что не собирается сбегать из России.

Суд Блогеры СИЗО Аресты Задержание блогера Елены Блиновской Москва

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