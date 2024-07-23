23 июля 2024, 03:45

Топ исторических красоток. Составили рейтинг самых красивых актрис за все время

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Одними из наиболее привлекательных актрис признали Монику Беллуччи и Анджелину Джоли. Список самых обаятельных звезд составил портал  ListChallenges.

Последнюю строчку списка заняла Сальма Хайек. Актриса начала свою карьеру в Мехико, а в 1991-м переехала в США. Впервые зрители увидели ее в «Отчаянном», однако больше всего звезда прославилась благодаря главной роли в фильме «Фрида».

После Хайек в перечне оказалась актриса Кэтрин Зета-Джонс. Она еще с детства решила, что будет сниматься в кино. Актриса стала известной после роли в фильме «Маска Зорро». Также знаменитость получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в мюзикле «Чикаго».

Тройку лидеров открыла Анджелина Джоли. Она, как и Зета-Джонс, получила «Оскар», а также стала обладательницей трех премий «Золотой глобус» и двух премий Гильдии киноактеров США. Один из самых знаменитых фильмов с Джоли - это «Мистер и миссис Смит».

На втором месте расположилась легендарная актриса Мэрилин Монро. Сначала она стала секс-символом 60-х, а потом о блондинке узнал весь мир. Больше всего популярности ей принесли две комедии «Как выйти замуж за миллионера» и «Джентльмены предпочитают блондинок».

Первое место в списке самых-самых заняла Моника Беллуччи. Актриса родилась в Италии и в юности хотела стать юристом. Однако в 16 лет звезда начала карьеру модели, а потом подалась в актрисы. В 1996 году вышел фильм «Квартира» и принес Беллуччи феноменальный успех.

Одними из наиболее привлекательных актрис признали Монику Беллуччи и Анджелину Джоли. Список самых обаятельных звезд составил портал ListChallenges.

Рейтинги Актеры Анджелина Джоли
23 июля 2024, 04:35
Успенскую обязали опровергнуть слова о Киркорове и выплатить компенсацию в 280 тысяч рублей
РИА «Новости»
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Певицу Любовь Успенскую обязали выплатить по иску Филиппа Киркорова почти 280 тысяч рублей и опубликовать опровержение своих высказываний в его адрес. Такое постановление вынес Замоскворецкий суд Москвы, сообщило РИА «Новости».

«Признать порочащими честь и достоинство Киркорова сведения. <…> Обязать Успенскую опровергнуть сведения в течение десяти дней со дня вступления решения в законную силу», - говорится в вердикте суда.

Успенская обязана выплатить моральную компенсацию поп-королю в размере 70 тысяч рублей, остальные средства пойдут на оплату адвокатов, госпошлины и почтовых расходов. Платформы «Дзен» и «ВКонтакте» суд обязал удалить видеоматериалы.

Ранее правозащитник Киркорова рассказал, что Успенская не захотела идти на мировую и приносить извинения, за что и поплатилась.

Суд ВКонтакте Филипп Киркоров Интервью Любовь Успенская
23 июля 2024, 01:17
Путин присвоил певцу Shaman звание заслуженного артиста России
РИА «Новости»
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Звание заслуженного артиста России присвоили исполнителю Ярославу Дронову, известного как Shaman. Указ президента России Владимира Путина разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Присвоить почетные звания: „Заслуженный артист Российской Федерации“… Дронову Ярославу Юрьевичу - артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», - говорится в документе.

Дронов в Telegram-канале объявил об этом постом, который подписал «Служу России!».

Ранее Shaman связал выход главы Белого дома Джо Байдена из президентской гонки со своим концертом перед посольством США. На сольном мини-концерте исполнитель представил новый клип и песню «Душа нараспашку» и спел песню «Я русский».

Россия Владимир Путин Shaman Москва
22 июля 2024, 15:58
«За свои слова и поступки надо нести ответственность». Киркоров выиграл у Успенской в суде
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Певец Филипп Киркоров выиграл суд против артистки Любови Успенской. Об этом 360.ru сообщил адвокат Александр Добровинский.

Он напомнил, что у Успенской было много возможностей извиниться перед Киркоровым и пойти на мировую.

«Она этого делать не захотела. Теперь принести извинения придется по решению суда. Думаю, это многим послужит напоминанием, что за свои слова и поступки надо нести ответственность. Наша очередная победа с Филиппом Киркоровым. Все деньги пойдут на благотворительность, как и обещал Филипп», - отметил правозащитник.

Успенская должна опровергнуть свои оскорбительные слова о Киркорове в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте», а также на YouTube, добавил собеседник 360.ru.

По данным РИА «Новости» , суд признал распространяемые Успенской сведения порочащими честь и достоинство Киркорова. С артистки взыскали около 280 тысяч рублей.

Добровинский анонсировал слушание по иску Киркорова к Успенской 22 июля. Ссора между артистами началась после того , как Успенская обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественной работе, а Киркоров за него заступился.

Суд Филипп Киркоров Александр Добровинский
22 июля 2024, 13:34
Представившиеся сотрудниками «Википедии» аферисты «развели» Радзинского на миллионы рублей
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Писатель Эдвард Радзинский передал телефонным мошенникам 45 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Аферисты позвонили писателю после его творческого вечера и представились сотрудниками сайта «Википедия». Они рассказали, что хотят обновить о нем информацию на ресурсе, но Радзинский наотрез отказался с ними разговаривать.

Мошенник продолжил звонить драматургу, но уже представился «сотрудником ФСБ». Злоумышленник предупредил Радзинского, что аферисты якобы хотят украсть его деньги и перевести их ВСУ. Писатель забрал из банка 45 миллионов рублей и отдал из «доверенному сотруднику Федеральной службы охраны».

Правоохранители установили личность курьера и задержали его. Им оказался 19-летний студент.

Ранее на уловку телефонных мошенников попался 29-летний житель Белгородской области. Мужчина хотел заработать на инвестициях и по совету аферистов установил специальное приложение на телефон. Белгородец брал кредиты и в итоге перевел злоумышленникам более 4,7 миллиона рублей.

Мошенничество Писатели

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