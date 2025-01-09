09 января 2025, 01:04

Топ-блогерша Killadamente умерла в 27 лет

Freepik
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Известная американская блогерша Кэрол Акоста с ником Killadamente умерла в 27 лет. Об этом сообщил американский журнал People.

По данным издания, 3 января в Нью-Йорке во время ужина девушка внезапно начала задыхаться, после чего ее доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось. Эту информацию подтвердила сестра погибшей в соцсетях.

«Я благодарна Богу за то, что он дал мне такую ​​сестру с огромным сердцем, как ты. Покойся с миром, сестра», - написала девушка.

Точная причина смерти пока неизвестна, семья еще ожидает результатов медицинской экспертизы.

Аккаунт Killadamente насчитывал почти семь миллионов подписчиков. Девушка продвигала идею бодипозитива и создавала контент на тему принятия себя.

Ранее умер известный российский блогер Amoral (Дмитрий Костенков). Перед гибелью он оставил в своем Telegram-канале несколько предсмертных сообщений.

Больницы Нью-Йорк Семья Соцсети Врачи Блогеры
09 января 2025, 00:08
Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме
РИА «Новости»
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Режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Об этом в своем Telegram-канале написала его супруга, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Журналистка отметила, что у ее супруга очень больное сердце. Опубликовать пост она решила, так как в СМИ начали просачиваться новости о болезни Тиграна и ей начали звонить репортеры.

«Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети», - отметила Симоньян.

Главред RT добавила, что мама Тиграна живет вместе с ними и очень тяжело переживает болезнь сына.

«Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно\", - написала супруга Тиграна Кеосаяна.

Симоньян попросила всех, кто знает и любит Тиграна, помолиться за него.

Давид Кеосаян умер 19 октября 2022 года. Ему был 61 год.

Болезни Режиссер Маргарита Симоньян
08 января 2025, 22:15
«В хламину» пьяный Моргенштерн упал во время выступления на корпоративе в Куршевеле
РИА «Новости»
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Певец Алишер Валеев*, известный под псевдонимом Моргенштерн* во время корпоратива в Куршевеле упал из-за алкогольного опьянения. Видео со скандальным падением разместил Telegram-канал Shot.

В течение всей вечеринки 26-летний рэпер употреблял алкоголь, шатался и с трудом держался на ногах. Во время исполнения песни «Кадиллак» музыкант не удержался на ногах и рухнул на пол. Исполнитель был «в хламину» пьяный, отметил Telegram-канал. Подняться самостоятельно он не смог, ему на помощь пришли гости вечеринки и поставили певца на ноги.

Моргенштерн* сел на стул и заявил в микрофон, что «так бывает». Когда музыка стихла, он спросил: «Я тут никого не зацепил?». После рэпер исполнил трек «Эта сука хочет денег» и заверил, что эту песню написал про себя. Ранее Моргенштерн* пел ее в дуэте с Егором Кридом.

Ранее Моргенштерн* заявил, что планирует уехать в рехаб 17 января после концертов в Куршевеле, на Бали и на Пхукете. К концертам рэпер готовится при помощи капельниц.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Концерты Песни Алкоголь Моргенштерн
08 января 2025, 18:05
Певец Руссо подал в суд на Эльдукаева
Global Look Press
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Певец Авраам Руссо обратился в суд с иском о компенсации морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Он потребовал взыскать деньги с Тархана Эльдукаева, которого обвиняют в покушении на него, сообщил РИА «Новости» адвокат артиста Андрей Алешкин.

«Иск мы заявили на стадии следствия в размере 10 миллионов рублей за моральный вред», - рассказал юрист.

Он добавил, что расследование дела завершилось, и Руссо ознакомили с материалами по нему. На певца напали в 2006 году - злоумышленники расстреляли из автомата его автомобиль. В результате стрельбы погиб охранник артиста, а сам он получил несколько пуль в бедро.

По данным Ura.ru , Эльдукаева также обвиняли в организации покушений на лидеров горских евреев Москвы Таира и Тельмана Гуршумовых в 1996 году, в собственности которых находилась часть площадей Черкизовского рынка в Москве.

Ранее Руссо заявил, что в 2004 году его похитили по указу предпринимателя Тельмана Исмаилова. Артиста удерживали в частном доме в Подмосковье.

Уголовное дело Суд Артисты
08 января 2025, 04:43
Лолита Милявская ездила на отдых в Дубай с известным дизайнером Игорем Гуляевым
РИА «Новости»
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Певица Лолита Милявская выложила в соцсети фотографии и видео из отпуска в Дубае, куда она ездила с известным дизайнером Игорем Гуляевым. Об этом написало издание «Первый женский».

На кадрах артистка позирует в черном слитном купальнике, Гуляев угощает ее пиццей. Поклонники отметили хорошую форму певицы и заявили, что она выглядит моложе своего возраста. Лолите Милявской - 61 год, Гуляеву - 55 лет.

В августе Милявская выступила на вечеринке VK в ярком наряде - костюм был полностью обшит серебряными блестками. Это создало ощущение свечения вокруг звезды.

На премии Муз-ТВ Милявская появилась в колье с изумрудом в 10 карат. Стоимость украшения оценивается в миллион долларов.

На телевидение Милявская вернулась в апреле после долгого бойкота из-за «голой» вечеринки. Она выступила в роли ведущей нового музыкального шоу «ВИА Суперстар!».

Отдых Отпуск Лолита Милявская Дубай

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