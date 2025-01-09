Топ-блогерша Killadamente умерла в 27 лет

По данным издания, 3 января в Нью-Йорке во время ужина девушка внезапно начала задыхаться, после чего ее доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось. Эту информацию подтвердила сестра погибшей в соцсетях.

«Я благодарна Богу за то, что он дал мне такую ​​сестру с огромным сердцем, как ты. Покойся с миром, сестра», - написала девушка.

Точная причина смерти пока неизвестна, семья еще ожидает результатов медицинской экспертизы.

Аккаунт Killadamente насчитывал почти семь миллионов подписчиков. Девушка продвигала идею бодипозитива и создавала контент на тему принятия себя.

Ранее умер известный российский блогер Amoral (Дмитрий Костенков). Перед гибелью он оставил в своем Telegram-канале несколько предсмертных сообщений.