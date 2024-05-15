15 мая 2024, 16:48

Тома Круза заподозрили в липосакции

Global Look Press
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Актеру Голливуда Тому Крузу, предположительно, провели липосакцию. Таким мнением поделился пластический хирург Дэвид Хилл с изданием Daily Mail.

На днях 61-летнего Круза заметили на пляже Форментор на Майорке. Папарацци сфотографировали актера, когда тот купался в море и отдыхал на берегу.

На кадрах Круз предстал с оголенным торсом и плавках синего цвета. Пользователи Сети обратили внимание на дряблый живот артиста.

Пластический хирург Дэвид Хилл объяснил журналистам, что такая кожа бывает после проведенной липосакции. По его словам, как правило, при естественном похудении со временем неровности кожи уменьшаются. Однако после липосакции кожа не может так быстро сокращаться.

«Поэтому обвисшая кожа Тома Круза может быть отличительной чертой этой операции», - сказал Хилл.

При этом хирург Говард Собел подчеркнул, что невозможно утверждать, что Круз точно сделал липосакцию. Он пояснил, что кожа могла прийти в такое состояние из-за старения.

«Область груди и область под грудью, кожа вокруг ребер и пресс очень часто первыми теряют эластичность, особенно у мужчин», - отметил Собел.

Ранее покинувший Россию актер Дмитрий Назаров сильно похудел. Он показал соответствующее видео и шокировал поклонников внешностью.

Голливуд Диеты Актеры
15 мая 2024, 17:43
«Взрослая красавица». Ургант показал фото старшей дочери
Global Look Press
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Шоумен Иван Ургант поздравил свою старшую дочь Нину с 16-летием. В своем Instagram* он опубликовал снимок девушки и признался ей в любви.

«У меня в бороде ни одного прямого волоса, но и пищи остатков нет в ней! Мир удивив мощью Нинкиного голоса, иду - с красивой, шестнадцатилетней», - написал телеведущий.

Поклонники отметили привлекательную внешность старшей дочери Урганта и указали на схожесть с ее прабабушкой.

«Ну вылитая Нина Ургант, не зря так назвали», «Очень похожа на свою прабабушку», «Прям вижу взгляд Нины Ургант», «Взрослая красавица», «Гены Ургантов на лицо», «Очень красивая девушка», «Натуральная красавица, что редкость», - написали пользователи под постом шоумена.

Некоторые подписчики, глядя на снимок именинницы, посетовали на быстротечность времени.

«Ее уже и не узнать, как время летит», - отметили комментаторы.

Накануне шоумен уехал в Грузию после того, как его выступление на вечере барда Булата Окуджавы отменили. Он разместил ролик в соцсети, на котором танцует в местном дворике.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Фото Дети Телевидение Шоу-бизнес
15 мая 2024, 17:40
Юлия Савичева показала последствия пластической операции
Global Look Press
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Певица Юлия Савичева представила клип на песню «Девочка». В нем показано, как страдающая от анорексии и одиночества главная героиня уродует себя чрезмерным количеством пластических операций. Премьера ролика состоялась на платформе YouTube.

«Изначально „девочка“ была написана, основываясь на моих переживаниях и наблюдениях за людьми, которые сейчас падки на пластическую хирургию, изменение внешности, кто не верит в природную красоту и себя», - поделилась артистка.

Савичева также призвала фанатов любить себя и свою внешность и не сомневаться в своей привлекательности. Она заявила, что на собственном опыте знает, что такое анорексия и желание понравиться, которое граничит с безумием.

«Я понимаю, почему многие ложатся под нож хирурга - социальные сети навязывают нам стандарты красоты и некоторым некомфортно им не соответствовать», - поделилась артистка.

Режиссером клипа стал Константин Черепков. Певица поблагодарила его за работу и точную передачу ее мыслей и идей.

Недавно Савичева призналась, что готова пройти процедуры омоложения. Одна из клиник по хирургии лица и бьюти-процедурам предложила певице сотрудничество.

Музыкальные клипы Песни Музыка Пластические операции Красота Шоу-бизнес
15 мая 2024, 17:35
«Я смогла выстоять». Бузова заявила о ненависти со стороны коллег
РИА «Новости»
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Ведущая Ольга Бузова подвела итоги 20 лет работы на телевидении. Она рассказала о них в соцсетях и вспомнила, что подвергалась ненависти и хейту от коллег.

Карьера Бузовой началась с шоу «Дом-2», где она была сначала участницей, а затем - ведущей. Она поделилась с поклонниками архивными кадрами ее первого появления на передаче на телеканале ТНТ.

Тогда будущей артистке было 18 лет, она носила розовую одежду, красила волосы в блонд и пользовалась автозагаром.

По словам звезды, ей пришлось пережить немало неприятностей за время работы в шоу-бизнесе.

«Вы все видели, как все эти годы я подвергалась ненависти и хейту. Как меня осуждали и лгали обо мне мои же коллеги. Но я смогла выстоять», - заявила она.

В честь двадцатилетия карьеры Ольга Бузова представила публике свою новую композицию под названием «Гамбит».

Накануне она станцевала на столе во время гала-ужина. Она не смогла удержаться, слушая песню Димы Билана.

Ольга Бузова Телевидение Шоу-бизнес
15 мая 2024, 17:29
Суд отказал в иске к Ивлеевой о компенсации после «голой» вечеринки
Global Look Press
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Лефортовский суд Москвы отклонил иск к блогеру Анастасии Ивлеевой и клубу «Мутабор» о компенсации за «голую» вечеринку. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Там уточнили, что исковые требования поступили в суд от Лукмановой Ольги и Соколова Артема из ООО «Арт Центр». Они пытались взыскать с Ивлеевой компенсацию за моральный вред за проведение вечеринки «almost naked party» в клубе «Мутабор».

Мероприятие, организованное блогером, прошло в конце 2023 года. По заявленному дресс-коду представители шоу-бизнеса пришли на вечеринку в полуобнаженном виде. Фото с мероприятия попало в Интернет. В итоге общественность раскритиковала артистов и Ивлееву за непристойное поведение.

Первым подал иск в суд актер и продюсер Александр Иншаков вместе со своими единомышленниками, но заявление не приняли даже к рассмотрению. Затем адвокат Александр Трещев потребовал через суд от блогера и МТС миллиард долларов за «голую» вечеринку. Кроме того, на Ивлееву подали в суд православный активист из Тюмени Юрий Рябцев и активистка Александра Пак, которая попросила один рубль компенсации.

Один из участников «голой» вечеринки рэпер Vacio накануне сбежал из России в США. Вскоре после скандального мероприятия ему пришла повестка в армию. На днях артист должен был отправиться служить, но предпочел покинуть страну.

Суд Анастасия Ивлеева

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