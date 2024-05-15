Тома Круза заподозрили в липосакции

На днях 61-летнего Круза заметили на пляже Форментор на Майорке. Папарацци сфотографировали актера, когда тот купался в море и отдыхал на берегу.

На кадрах Круз предстал с оголенным торсом и плавках синего цвета. Пользователи Сети обратили внимание на дряблый живот артиста.

Пластический хирург Дэвид Хилл объяснил журналистам, что такая кожа бывает после проведенной липосакции. По его словам, как правило, при естественном похудении со временем неровности кожи уменьшаются. Однако после липосакции кожа не может так быстро сокращаться.

«Поэтому обвисшая кожа Тома Круза может быть отличительной чертой этой операции», - сказал Хилл.

При этом хирург Говард Собел подчеркнул, что невозможно утверждать, что Круз точно сделал липосакцию. Он пояснил, что кожа могла прийти в такое состояние из-за старения.

«Область груди и область под грудью, кожа вокруг ребер и пресс очень часто первыми теряют эластичность, особенно у мужчин», - отметил Собел.

Ранее покинувший Россию актер Дмитрий Назаров сильно похудел. Он показал соответствующее видео и шокировал поклонников внешностью.