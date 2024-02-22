Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы

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Издание утверждает, что американский актер желает сохранить с россиянкой хорошие отношения, так как они живут в одном многоквартирном доме в Лондоне.

«Было бы неловко завершить отношения на плохой ноте, если бы они столкнулись в лифте», - приводит газета слова источника.

Отношения между Крузом и Хайровой «просто исчерпали себя», добавил собеседник издания.

Актер перестал скрывать отношения с россиянкой в феврале 2024 года. Пара стала появляться на мероприятиях, хотя и старалась сохранить конфиденциальность.

Впервые американскую звезду заметили в компании Хайровой в декабре прошлого года. СМИ предположили, что 62-летний голливудский актер снова пытается построить личную жизнь.