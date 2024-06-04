04 июня 2024, 18:14

Том Круз попытался влезть в машину премьера Британии

Global Look Press
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Актер Том Круз после приземления на вертолетной площадке в Лондоне по ошибке попытался сесть в машину премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Кадры неловкого момента опубликовало издание The Sun.

Курьезная ситуация произошла 30 мая. На опубликованных кадрах видно, как актер вплотную подошел к задней двери автомобиля Audi, после чего развернулся и проследовал до стоявшего по соседству Mercedes. Круз не смутился из-за своей ошибки, а продолжил улыбаться и приветствовать присутствовавших на месте поклонников.

Ранее актера заподозрили в липосакции. Пользователи Сети обратили внимание на дряблый живот артиста. Пластический хирург Дэвид Хилл предположил, что Круз решился на операцию.

Лондон Великобритания Актеры Риши Сунак
04 июня 2024, 17:16
Виторган обвинил Газманова в плагиате
Global Look Press
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Актер Максим Виторган обвинил певца Олега Газманова в плагиате после публикации в Сети его исполнения на концерте песни «Русский мир». Свое мнение артист высказал на странице в социальной сети Instagram*.

«Олег Газманов выпустил песню „Русский мир“. Она один в один с мумийтроллевским „Владивостоком 2000“», - написал он.

Уехавший в Израиль Виторган добавил, что Газманов получает от государства деньги на создание патриотического контента. Кроме того, он намекнул на двойные стандарты в подходе к покинувшим Россию и оставшимся артистам.

«Страну как кормушку воспринимают, конечно, те, которые уехали, ага. А которые остались, они не такие», - заключил артист.

Ранее певицу Бейонсе обвинили в плагиате после выхода песни «Break My Soul». В треке она якобы использовала элементы из композиции 2014 года «Explode» в исполнении Big Freedia.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Песни Музыка Шоу-бизнес
04 июня 2024, 14:43
Собчак пристыдила Бузову после скандала с Ивлеевой
Global Look Press
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Журналистка Ксения Собчак высказалась по поводу откровенного наряда певицы Ольги Бузовой на концерте в Уфе в День защиты детей. Она поинтересовалась в Telegram-канале «Кровавая барыня», почему артистке можно выступать в таком виде, а подобная одежда на закрытой «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой вызвала скандал.

«Я реально запуталась. Можете мне объяснить, дорогая администрация президента, почему Ивлеевой на вечеринке в белье нельзя, а осудившей „голую“ вечеринку Бузовой на вечеринке VK в белье - можно? В чем разница?» - поинтересовалась Собчак.

Журналистка иронично порадовалась, что женщины в России все еще могут свободно выступать в таком наряде, в каком посчитают уместным.

Бузова спела на открытии VK Fest в Уфе в День защиты детей в кожаном боди с глубоким декольте и высоких сапогах на каблуках. Ее внешний вид возмутил депутата Госсобрания Башкирии Рустема Ахмадинурова и главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Кроме того, на жалобы в Сети отреагировали в СК, где пообещали изучить откровенный наряд артистки.

Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова предложила ввести требования к внешнему виду артистов. Шоумен Стас Барецкий в ответ предложил переодеть их во фраки и сарафаны.

Журналистка Ксения Собчак высказалась по поводу откровенного наряда певицы Ольги Бузовой на концерте в Уфе в День защиты детей. Она поинтересовалась в Telegram-канале «Кровавая барыня» , почему артистке можно выступать в таком виде, а подобная одежда на закрытой «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой вызвала скандал.

Ольга Бузова Скандалы Ксения Собчак Концерты Россия Музыка Анастасия Ивлеева
04 июня 2024, 14:04
Обнажившей ягодицы Бузовой привели в пример костюмы кавказских артистов
РИА «Новости»
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Предложение о введении обязательного дресс-кода для артистов, которое появилось после скандала с костюмом Ольги Бузовой в Уфе, станет символом уважения к культуре и традициям России. Об этом в комментарии 360.ru заявил руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Он подчеркнул, что своими нарядами российские артисты развращают молодежь, которая берет с них пример. Выступление Бузовой общественник сравнил с «голой» вечеринкой блогера Насти Ивлеевой. Бородин добавил, что певице нужно обратить внимание на костюмы артистов республик Кавказа, чтобы иметь представление о том, в каком виде артист должен выходит на сцену перед публикой.

«Они выходили не голые, а в красивых традиционных нарядах. Никакой пропаганды ЛГБТ* и западной культуры», - подчеркнул собеседник.

Бородин добавил, что искренне не понимает, по какой причине Бузова вышла на сцену в Уфе с обнаженными ягодицами.

«Кого она хотела удивить своей задницей? Детей, несовершеннолетних? Должно быть уважение нашей культуры и традиций. А артисты ловят на этом хайп, чтобы про них писали и говорили. Но прославиться можно и по-другому: выйти на сцену в красивом наряде и выступить. Они давно надели корону, и пора ее с них снимать», - заявил общественник.

Собеседник 360.ru подчеркнул, что идею о введении дресс-кода полностью поддерживает. Он добавил, что участники культурно-массовых мероприятий должны соответствовать званию артиста России, а не пытаться копировать западных звезд.

Певица Ольга Бузова на выступлении VK Fest 2024 в Уфе вышла на сцену в кожаном купальнике и высоких сапогах. Костюм артистки вызвал массовое возмущение.

Жалобы пользователей социальных сетей начали изучать следователи.

Сама певица заявила, что выступает на VK Fest семь лет и всегда появлялась перед публикой в ярких образах. Она добавила, что мероприятие имело возрастных ограничений, поэтому обвинения в том, что там находились несовершеннолетние, не имеет оснований. При этом Бузова принесла извинения всем , кого оскорбил ее наряд.

Скандал вокруг Бузовой дошел до Госдумы. Член комитета нижней палаты парламента по защите конкуренции Ирина Филатова заявила, что направила в министерство культуры предложение о введении обязательных требований к внешнему виду артистов. Депутат подчеркнула, что для звезд отечественного шоу-бизнеса появление на сцене в голом виде стало нормой и это нужно прекратить.

*Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Ольга Бузова Дети Скандалы Депутаты Россия Шоу-бизнес
04 июня 2024, 12:58
Песню Пугачевой предложили проверить с точки зрения закона
Global Look Press
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Песню певицы Аллы Пугачевой «Не высовывайся, дочка», перевыпущенную артисткой спустя 12 лет, предложили рассмотреть с точки зрения закона. С такой инициативой в беседе с изданием «Лента.ру» выступил депутат Госдумы Александр Шолохов.

Песню певицы Аллы Пугачевой «Не высовывайся, дочка», перевыпущенную артисткой спустя 12 лет, предложили рассмотреть с точки зрения закона. С такой инициативой в беседе с изданием « Лента.ру » выступил депутат Госдумы Александр Шолохов.

«В любых текстах есть пределы допустимого, которые законодательно прописаны, независимо от того, искусство это или журналистика», - отметил политик.

По его словам, проверить песню Примадонны на предмет клеветы, призывов к экстремизму или разделу государства будет не лишним.

Пугачева опубликовала свой старый хит 31 мая на своем YouTube-канале. В песне она предостерегает дочь, что, ослушавшись мать, она потеряет последнее.

Слушатели предположили, что таким образом Пугачева обратилась к своей дочери Кристине Орбакайте, которой советует «не высовываться», но некоторые поклонники увидели в тексте политический контекст.

Законы Песни Депутаты Россия Алла Пугачева Шоу-бизнес

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