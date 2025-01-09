«Только умирать». Стало известно, ради чего Пугачева готова вернуться в Россию

«Алла Борисовна, как я это вижу, уехала навсегда. Принципиально, жестко и этого не изменить. Из того, что она сказала обо всех - о людях, поклонниках, об этой стране, ну как бы… зачем она может сюда приехать? Только умирать», - сказал он.

Пугачева покинула Россию в 2022 году. Сейчас вместе с семьей она живет на Кипре, сообщало издание News.ru. Чета приобрела там квартиру в элитном жилом комплексе на берегу Средиземного моря. Однако семья предпочитает не раскрывать свое местоположение, чтобы скрыть переезд из Израиля.

Ранее Пугачева кинула двух крупных заказчиков с корпоративами в России из-за страха вляпаться в скандал. До этого певица попыталась вывезти из России антиквариат на сумму 20 миллионов долларов.

Среди экспонатов - картины современников Леонардо да Винчи и Рембрандта, скульптуры XVI–XIX веков, ваза для фруктов XIX века и французская люстра того же времени.