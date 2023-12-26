26 декабря 2023, 15:51

«Только продажи открылись». Организатор концерта Лолиты опроверг массовую сдачу билетов в Чехове

Читайте нас в: Google Новости

В СМИ появилась информация о том, что в Чехове якобы массово сдают билеты на концерт певицы Лолиты Милявской после ее участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Организатор мероприятия Николай Голубенко в беседе с «360» не подтвердил эти данные.

Собеседник подчеркнул, что информация в масс-медиа не соответствует действительности. Он также подтвердил, что концерт, запланированный на 20 февраля в культурно-творческом центре «Дружба» в Чехове, состоится.

«Билеты не возвращают, потому что только продажи открылись. <…> Никакого массового возврата билетов нет», - заявил организатор концерта.

В КТЦ «Дружба» также опровергли сведения о массовой сдаче билетов на концерт Лолиты. Там сообщили, что никаких волнений нет, а входные документы могут возвращать по разным причинам.

Сама певица ранее назвала справедливыми просьбы зрителей убрать ее из новогодних передач на фоне участия в скандальной вечеринке Ивлеевой. Лолита добавила, что привыкла брать на себя ответственность за свои поступки.

Концерты Чехов Лолита Милявская Анастасия Ивлеева
26 декабря 2023, 13:53
«Просто срослось». Макс Арнаутов рассказал, как появился шлем-кроссовок Канье Уэста
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Шлем Yeezy Foam Helmet свел российского дизайнера и диджитал художника Макса Арнаутова с рэпером Канье Уэстом и сделал знаменитым на весь мир. В эксклюзивном интервью Ивану Беру мастер признался «360», что оригинальная задумка возникла после обычного похода в магазин.

Идея появилась во время прогулки по улице Петровке в Москве. Жена предложила Максу Арнаутову зайти в магазин Nikita Efremov и посмотреть обувь.

«У меня 47-й размер ноги, и обычно я знаю, что нигде нет моего размера, все заказываю. Захожу, и там были как раз-таки эти Yeezy Foam Runner из EVA в моем размере», - рассказал дизайнер.

После примерки он заказал черные кроссовки, и семья поехала домой. В пути начала зарождаться идея будущего проекта.

«Еду в метро и смотрю, кто с чем их носит, как их стилизуют. Прихожу домой, и мне просто [пришла в голову] эта идея - Канье Уэст и маска, Yeezy Foam Runner и маска в виде Foam Runner. И все, у меня просто срослось», - сказал он.

Макс Арнаутов поделился историей. Так появились еще несколько проектов.

«И причем потом я рассказывал эту историю самому Никите, и мы с ним с этой историей сконнектились, начали общаться, и в итоге я для них несколько роликов уже сделал», - сказал он.

Спустя время работу россиянина заметил сам Канье Уэст, и это принесло Максу Арнаутову известность. Полную запись интервью с ним можно посмотреть на RuTube-канале «360».

Одежда Интервью Канье Уэст
26 декабря 2023, 12:51
«Никаких волнений». Массовую сдачу билетов на концерт Лолиты опровергли в Чехове
Читайте нас в: Google Новости
В СМИ появилась информация о том, что в Чехове якобы массово сдают билеты на концерт певицы Лолиты Милявской в связи с ее участием в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. В культурно-творческом центре «Дружба», где должно состояться выступление, «360» опровергли эти данные.

«Нет никаких волнений. Массово никаких сдач не было, <…> отмены [концерта] нет», - рассказал представитель площадки.

На вопрос о единичных случаях возвращения билетов собеседница «360» ответила, что это происходит абсолютно на каждом мероприятии.

«Билеты могут сдавать по разным причинам: болезни, отъезды. Люди имеют на это право», - подчеркнула она.

Представитель КТЦ призналась, что была в отъезде и перед Новым годом очень занята работой, так что даже не слышала о резонансе вокруг вечеринки Ивлеевой.

«Не смотрела, не читала про это. Новый год - очень сложное, напряженное время на работе. Про резонанс такой не слышала, до меня не докатилось. Пока не готова ответить, [будет ли в КТЦ какая-то реакция на участие Лолиты в вечеринке], вернусь через пару дней - пойму, что происходит. У нас есть организатор, который отвечает за эти мероприятия», - пояснила женщина.

Концерт намечен на 20 февраля.

Ранее Лолита Милявская назвала справедливыми просьбы зрителей вырезать ее из новогодних передач из-за участия в скандальной вечеринке. Певица признала, что это, «наверное, справедливо», и добавила, что привыкла брать на себя ответственность за свои поступки.

Концерты Чехов Лолита Милявская
26 декабря 2023, 12:17
«Наверное, справедливо». Лолита — о требовании зрителей убрать ее из новогодних передач
Читайте нас в: Google Новости
Певица Лолита Милявская назвала справедливыми просьбы некоторых зрителей вырезать ее из новогодних передач после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Видеообращение появилось в Telegram-канале Лолиты.

Она пояснила, что к концу года у нее и коллег накопилась усталость, поэтому им и захотелось «оторваться».

Лолита призвала подписчиков «оставаться людьми» в любой ситуации и не желать никому дурного.

«Давайте попробуем как-то вместе, все-таки вместе, новогоднее настроение создать. Попробуем?» - обратилась она к фанатам.

Закрытая вечеринка в очень откровенных нарядах, состоявшаяся в московском клубе «Мутабор», обернулась скандалом. Певца Филиппа Киркорова за участие в ней предложили лишить звания народного артиста.

Устроившей этот балаган Ивлеевой пришлось публично извиниться и пообещать направить на благотворительность средства, собранные с продажи билетов.

Она отметила, что шла на «арт-выставку, арт-объект» и поначалу «с иронией» отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось.

«А не понравилось это такому количеству людей! И письма, которые они справедливо, по их мнению, пишут, с просьбой запретить меня, вырезать из всех существующих новогодних передач… И, наверное, справедливо. А я вообще привыкла брать на себя ответственность и разделять ее», - призналась певица.

Блогеры Лолита Милявская
26 декабря 2023, 12:15
«Формируем согласно закону». Росфинмониторинг объяснил внесение Бориса Акунина в список экстремистов
Читайте нас в: Google Новости
Список причастных к террористической или экстремистской деятельности лиц пополняют на основании законодательства, следственных действий и судебных решений. Росфинмониторинг включил в него писателя Бориса Акунина* (Григория Чхартишвили*) не по собственной инициативе, заявил РБК замруководителя ведомства Герман Негляд.

«Мы формируем этот перечень на основании процессуальных решений, которые принимают следственные или судебные органы. <…> Мы не можем не внести, не можем сами внести, мы список просто формируем согласно закону», - сказал он.

Основания для включения в список лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности, и исключения из него, по словам Германа Негляда, перечислили в законе. Росфинмониторинг, по его словам, получил от компетентных органов копию решения о возбуждении уголовного дела и внес обвиняемого в реестр. Ему заблокируют банковские счета и карты, но разрешат гуманитарные транши - официальный заработок и выплаты по обязательствам, которые возникли до внесения в список экстремистов.

Замруководителя службы признался, что читал книги Бориса Акунина *. По мнению Германа Негляда, талант не должен освобождать писателя от ответственности.

Борис Акунин* в разговоре с российскими пранкерами отказался осуждать атаки Украины по Крыму и другим территориям. Следком возбудил уголовное дело о фейках об армии и планировал объявить писателя в розыск.

* Включен в список лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности

Экстремизм Борис Акунин Писатели

Новости по теме