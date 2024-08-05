05 августа 2024, 19:02

«Только один принц». Наджиев рассказал, как Пугачева рушила его карьеру ради Киркорова

РИА «Новости»
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Народная артистка России Алла Пугачева, будучи в браке с Филиппом Киркоровым, продвигала его на вершины хит-парадов, мешая строить карьеру конкурентам. Об этом заявил в беседе с журналистами «АиФ» певец Игорь Наджиев.

Популярность артиста пришлась на конец 1980-х - начало 1990-х, а потом он перестал появляться на телеэкранах и в сборных концертах. И только спустя более чем 30 лет Наджиева настигла вторая волна успеха. Песня «Ну целуй!» на стихи Сергея Есенина стала популярной в Европе и попала на первые строчки музыкальных чартов.

Наджиев рассказал, что тогда исчез с эстрады не случайно, а по требованию Пугачевой.

«Все произошло из-за моего внешнего сходства и типажа с Филиппом Киркоровым. Поэтому Пугачева отдала приказ: должен быть только один принц на эстраде - Киркоров», - пояснил он.

Артист напомнил, что в те годы Примадонна и Киркоров как раз поженились. Она активно занялась его продвижением, поэтому никакие конкуренты им были не нужны.

Наджиев уточнил, что в 1994 году участвовал в конкурсе «Ялта-Москва-транзит». Все члены жюри были на его стороне, и планировали отдать первое место. Однако на третий тур пришла Пугачева уже с Киркоровым, и Наджиев с первого места моментально рухнул на десятое.

Он подчеркнул, что в то время Пугачева возглавляла шоу-бизнес, решая, кому можно блистать на сцене, а кому - оставаться в тени. Певец добавил, что Примадонна подсылала бандитов артистке Валентине Легкоступовой.

Филипп Киркоров Концерты Песни Музыка Алла Пугачева Шоу-бизнес
05 августа 2024, 17:46
Сын Анджелины Джоли и Питта обеспокоил близких своим безрассудным поведением
Global Look Press
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Приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс продолжает восстанавливаться в больнице после ДТП. Его поведение тревожит не только родителей, но и друзей, сообщил источник журналистам Daily Mail.

По данным издания, 20-летний Пакс врезался в машину на своем электровелосипеде. Он упал и сильно ударился головой о землю.

Молодой человек ехал без шлема, поэтому травма оказалась значительной. Пострадавший лежал без сознания, пока на место происшествия не приехали медики.

«Пакс - проблемный ребенок, и Анджелина делает все возможное, чтобы ему помочь», - отметил источник.

По его словам, Пакс уже попадал в аварии, но это не стало для него уроком. Он по-прежнему легкомысленно относиться к вождению и средствам защиты.

«Его друзья обеспокоены, он ведет себя безрассудно», - добавил собеседник издания.

Ранее врачи оценили состояние Пакса как стабильное и планировали на днях выписать. Однако сын голливудских актеров по-прежнему лежит в больнице.

Дети ДТП Брэд Питт Анджелина Джоли
05 августа 2024, 17:16
«Сделала себе подарок». Бородина похвасталась покупкой квартиры в Москве
РИА «Новости»
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Блогер и телеведущая Ксения Бородина стала обладательницей новой квартиры в Москве. О своей крупной покупке она сообщила в социальной сети Instagram*.

«Два месяца назад я сделала себе подарок. Скоро вам буду показывать, как тут все меняется. В Москве буду оставаться чаще. Мне так красиво», - поделилась радостью Бородина.

Сейчас она вместе со своими дочерями живет в загородном доме.

Телеведущая показала видео и фото из нового жилища. На кадрах видно, что квартира находится на высоком этаже, а из окон открывается шикарный вид на парк Победы и «Москва-Сити».

Бородина уже обсудила с дизайнером обстановку, и вскоре ей предстоит пережить ремонтные работы, от которых блогер не в восторге.

«Все обговорили, теперь впереди много работы. Знали бы вы, как я не люблю ремонт, но тут надо собраться», - отметила она.

На днях Бородина приоткрыла тайну над своей личной жизнью, показав фото, на котором она в объятиях молодого человека. Однако имя избранника она решила не озвучивать.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Блогеры Недвижимость Шоу Дом-2 Телевидение Москва Квартиры Покупки
05 августа 2024, 17:07
«Оно меня настигло». Дэвид Линч сообщил о неизлечимой болезни
Global Look Press
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Американский режиссер Дэвид Линч заявил, что неизлечимо болен эмфиземой легких. Об этом 78-летний создатель сериала «Твин Пикс» рассказал в интервью журналу Sight & Sound.

«Теперь я привязан к дому, нравится мне это или нет. В моем сегодняшнем состоянии было бы очень плохо подхватить даже простуду», - поделился Линч.

По его словам, из-за болезни он может пройти только небольшое расстояние, прежде чем у него «закончится кислород». Ее причиной стало продолжительное курение.

«Курение было чем-то, что я абсолютно любил, но в итоге оно меня настигло», - посетовал режиссер.

Он добавил, что может вернуться к работе в кино удаленно, однако ему самому это не по душе.

Ранее борющийся с раком шоумен Отар Кушанашвили приступил к съемкам своего шоу. Журналист снял два выпуска во время прохождения курса химиотерапии.

Курение Болезни Кино Режиссер
05 августа 2024, 16:36
Меган Фокс вышла на улицу в провокационном наряде, оголив ягодицы
Global Look Press
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Актриса Меган Фокс вышла в свет в откровенном образе. Она отправилась за покупками в местный супермаркет без штанов или юбки. Снимки полуголой 38-летней звезды опубликовало издание Daily Mail.

Актриса вышла на улицу в футболке-оверсайз с надписью «Парни лгут». При этом она не надели ни юбку, ни штанов, поэтому каждое движение звезды обнажало нижнюю часть ее ягодиц.

Свой образ Фокс дополнила высокими черными ботфортами на каблуках, синей сумочкой, серебряным ожерельем в виде чокера и солнцезащитными очками. Ее ничуть не смутили папарацци, пытавшиеся поймать пикантный снимок. Однако пользователи Сети не очень оценили откровенность артистки.

«Пример того, чего не следует делать», «Как ей не стыдно?!», «У тебя трое сыновей, что с тобой не так?» - написали они.

Ранее жена рэпера Канье Уэста модель Бьянка Цензори вновь появилась на публике в откровенном наряде. Она вышла на улицу в прозрачном платье-чулке.

Мода Актеры Шоу-бизнес

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