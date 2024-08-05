«Только один принц». Наджиев рассказал, как Пугачева рушила его карьеру ради Киркорова

Популярность артиста пришлась на конец 1980-х - начало 1990-х, а потом он перестал появляться на телеэкранах и в сборных концертах. И только спустя более чем 30 лет Наджиева настигла вторая волна успеха. Песня «Ну целуй!» на стихи Сергея Есенина стала популярной в Европе и попала на первые строчки музыкальных чартов.

Наджиев рассказал, что тогда исчез с эстрады не случайно, а по требованию Пугачевой.

«Все произошло из-за моего внешнего сходства и типажа с Филиппом Киркоровым. Поэтому Пугачева отдала приказ: должен быть только один принц на эстраде - Киркоров», - пояснил он.

Артист напомнил, что в те годы Примадонна и Киркоров как раз поженились. Она активно занялась его продвижением, поэтому никакие конкуренты им были не нужны.

Наджиев уточнил, что в 1994 году участвовал в конкурсе «Ялта-Москва-транзит». Все члены жюри были на его стороне, и планировали отдать первое место. Однако на третий тур пришла Пугачева уже с Киркоровым, и Наджиев с первого места моментально рухнул на десятое.

Он подчеркнул, что в то время Пугачева возглавляла шоу-бизнес, решая, кому можно блистать на сцене, а кому - оставаться в тени. Певец добавил, что Примадонна подсылала бандитов артистке Валентине Легкоступовой.