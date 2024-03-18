Тодоренко высмеяла Филиппа Киркорова в эфире шоу «Маски»

Во время программы на сцене появилась артистка в костюме Матрешки. Регина Тодоренко рассказала, что разложила карты Таро, чтобы узнать, кто скрывается под маской.

«Я начала задавать вопрос, с каким мужчиной Матрешка может быть в браке. Раз, и выпадает пожилой, с красным шаром. Я думаю: „Ну точно, Филипп!“» - заявила в шутливой форме Тодоренко.

Сергею Лазареву показался такой юмор неуместным. Он заявил, что Тодоренко позволила себе неосторожные высказывания в сторону артиста. Сам же Киркоров пошутил, назвав телеведущую «неумолкающим существом», не дающим ему высказываться в этом сезоне телешоу.

Ранее жюри шоу «Маска» раскрыли любимчика зрителей Арлекина. Под маской скрывалась Мия Бойко.