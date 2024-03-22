«Точка дзен». МакSим поделилась своим отношением к вере и религии

Ведущая поинтересовалась, как МакSим удается сохранять превосходную внешность, соблюдает ли она диеты и аскезу. Певица отметила, что не приемлет каких-то ограничений в еде, кроме как во время уходов в аскетичный мир.

«Вот уезжаю в монастырь жить в какой-то период времени. Там не только отказываешься от еды, ты отказываешься от многих материальных благ, принимаешь какие-то послушания. Там моя точка дзен», - призналась артистка.

МакSим вспомнила поездку в Киргизию, которую она предприняла ради интереса. Там она жила в юрте на озере Иссык-Куль. В каждой группе были свои направления, у кого-то основанные на полном молчании, у кого-то - на дыхании.

Религиозность у МакSим с детства, бабушка приучила ее ходить по воскресеньям в храм на службу. Певица вспомнила период своей жизни , когда ей пришлось восемь месяцев жить в совершенно замкнутом пространстве далеко за городом под охраной. Ей позволяли выезжать строго с охраной по субботам на исповедь.

Жить в монастыре, соблюдать аскезу не ради внешности, а ради души - такова точка дзен для певицы МакSим. Певица на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой рассказала о своем опыте жизни в монастыре, на озере Иссык-Куль и в глухой деревне.

МакSим считает, что у Бога отличное чувство юмора. В храмах у икон певица не просит о чем-то - о спасении души или каких-то благах. Больше хочется просить прощения, поделилась МакSим.

«Не религия важна, важна вера», - подытожила певица.

Певица считает, что в этом мире Бог ее оставил неспроста. Артистка отметила, что в последнее время старается быть добрее к посторонним людям.