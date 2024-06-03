«То есть я вру?» Наташа Королева и Лера Кудрявцева устроили скандал в эфире

Между Наташей Королевой и Лерой Кудрявцевой разгорелся скандал на шоу « ВИА Суперстар ». Певица бросила в телеведущую насадку для микрофона после обвинений в неискренности.

В четвертом выпуске программы группа «Божья коровка» исполнила песню «Солдат любви». Королева похвалила исполнителей и несмотря на некоторые шероховатости назвала выступление хорошим и органичным. Кудрявцева возразила коллеге по креслу жюри.

«Мне вообще не понравилось. И я отдаю отчет в том, что Наташа будет народная любовь, потому что она всех любит и облизывает, а я нет. Но я не могу врать», - заявила она.

Телеведущая обвинила Королеву в неискренности и отметила, что у них абсолютно разные вкусы.

«То есть я вру? Мне понравилось. Это мое субъективное мнение. <…> Я сейчас брошу в эту женщину что-то!» - возмутилась певица и бросила в коллегу поролоновую насадку для микрофона.

На протяжении шоу звезды не раз обменивались колкостями в адрес друг друга. В итоге Королева поставила группе максимально высокую оценку, а Кудрявцева дала им 0 баллов.

Ранее телеведущая рассказала, как вместе с дочерью чудом спаслась от падающих декораций. Во время праздничного мероприятия пролетавшие мимо вертолеты едва не сдули объекты на гостей.