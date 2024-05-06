«То, чего мы боялись». Близкие Бритни Спирс захотели вновь вернуть ее под опеку

Бритни Спирс признали недееспособной в нулевых. Она находилась под опекой отца. Он контролировал абсолютно все сферы жизни дочери долгие 13 лет. Однако в 2021 году артистка получила свободу.

В 2023-м певица развелась с мужем. По слухам, причиной расставания стали измены со стороны Спирс.

Несколько недель назад, после суда с отцом, артистка устроила истерику в машине и разбила каблуком лобовое стекло.

На днях звезда устроила дебош в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. Она приставала к работникам заведения и угрожала постояльцам. В конце концов вокалистку увезли в больницу. Снимки полуголой Спирс, завернутой в одеяло, опубликовали таблоиды всего мира.

Выходки артистки заставили близких волноваться о ее психическом состоянии. Возможно, суд вновь назначит ей опекуна.

«Мне неприятно это говорить, но то, как все происходит, - это то, чего мы боялись», - сказали в окружении Спирс.