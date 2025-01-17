Тимоти Шаламе оштрафовали за парковку электровелосипеда в неположенном месте

Рэпера Моргенштерна* обвинили в нарушении закона об иноагентах. Ему грозит наказание до двух лет лишения свободы, соообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Столичный следователь принял решение о привлечении Моргенштерна Алишера Тагировича* <…> в качестве обвиняемого по уголовному делу, <…> о чем принято решение объявить под расписку ему и его защитникам», - заявил источник агентства.

Рэпера заподозрили в уклонении от обязательств иноагента. Если суд признает его виновным, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Адвокат Моргенштерна* Сергей Жорин подтвердил эту информацию. Правозащитник заявил, что артист свою вину не признает, и они намерены доказывать это в суде. По его словам, при включении рэпера в реест иноагентов Минюст ссылался на на статью 2.1 272-ФЗ, которая утратила силу в декабре 2022 года.

«Мы считаем включение Моргенштерна* в реестр иностранных агентов незаконным и необоснованным. <…> При этом, как следует из Telegram-канала нашего доверителя, Алишер ставит соответствующую плашку, поэтому мы будем доказывать его невиновность», - сказал Жорин в разговоре с ТАСС.

В начале 2025 года рэпер угодил в скандал после выступления во Франции: он упал прямо во время выступления в Куршавеле, когда исполнял песню «Кадиллак». Сам подняться артист не смог, поэтому на помощь ему пришли зрители. Позже свое поведение на корпоративе он объяснил тем, что у него есть психологические проблемы.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.