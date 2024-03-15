15 марта 2024, 17:18

Тимати проголосовал на выборах президента

Global Look Press
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Рэп-исполнитель Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, проголосовал на выборах президента России в электронном формате. Об этом сообщил Telegram-канал общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

«Я впервые в жизни голосовал онлайн через телефон! Это супер-удобно», - заявил Тимати.

Выборы президента России начались в пятницу, 15 марта. Они пройдут в течение трех дней. При этом жители 29 регионов получили возможность проголосовать дистанционно.

Ранее продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко посетили избирательный участок в Одинцове вместе с детьми. Семья отметила, что уже в первый день голосования люди активно идут на выборы.

Россия Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024 Москва
15 марта 2024, 16:53
Певица МакSим опровергла сообщения об уходе со сцены
РИА «Новости»
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Певица МакSим опровергла слухи о том, что собирается приостановить свою концертную деятельность и начать петь под фонограмму на корпоративах. Она сделала это заявление в беседе с изданием «СтарХит».

Певица объяснила, что из-за прохождения лечения от алкогольной зависимости она действительно на некоторое время отошла от выступлений, однако уже возобновила концертную деятельность и успела провести несколько концертов.

«Речь скорее шла о том, что в том количестве, в котором раньше, концертов в ближайшее время не будет. Я и сама говорила об этом в интервью. Выступления надо ставить в соответствие со своими силами и возможностями. Но они будут - и билетные, и корпоративы, и различные публичные мероприятия», - прокомментировала исполнительница.

Информация о выступлениях под фонограмму вызвала у нее удивление и смех, ведь даже в плохом состоянии она продолжала выходить на сцену и петь вживую.

«Вы сами видели некоторые видео в интернете, которые доказывают, что под фонограмму я не выступаю ни в каких ситуациях», - отметила певица.

Если здоровье не позволяло МакSим выступать, концерты отменяли, иногда за день до мероприятия.

Сообщение о том, что певица решила приостановить концерты после лечения от алкогольной зависимости, как она считает, распространил кто-то из бывших сотрудников.

Концерты Певица МакSим
15 марта 2024, 15:32
Зверев рассказал о разрешении от Пугачевой петь песни группы «Мираж»
Global Look Press
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Шоумен и стилист Сергей Зверев признался, что певица Алла Пугачева порекомендовала ему не переживать из-за авторских прав на песни и дальше петь «Музыка нас связала» группы «Мираж». Об этом он сообщил в интервью «Московскому комсомольцу».

«Я пою песню „Музыка нас связала“ уже много лет. Дело в том, что когда у меня появились песни „Алла“ и „Ради тебя“, то пошли предложения работать на стадионах. И я Алле говорю: „Что делать? Меня приглашают“. На что она говорит: „Соглашайся, поезжай“, - вспомнил Зверев.

После этого между шоуменом и певицей завязался диалог об авторских правах. Зверев объяснил, что не может давать концерты, ведь него всего две песни: «Алла» и Ради тебя». Тогда Примадонна предложила экс-парикмахеру записать каверы на популярные песни, спросив какие ему нравятся.

В списке любимых песен Зверев назвал трек группы «Мираж» «Музыка нас связала», тогда Пугачева посоветовала продолжать и дальше петь этот хит, не задумываясь об авторских правах, а в случае претензий от продюсера направлять на прямую к ней.

Ранее певец Филипп Киркоров вспомнил, как отметил развод с Пугачевой в ресторане.

Шоумен и стилист Сергей Зверев признался, что певица Алла Пугачева порекомендовала ему не переживать из-за авторских прав на песни и дальше петь «Музыка нас связала» группы «Мираж». Об этом он сообщил в интервью « Московскому комсомольцу ».

Концерты Песни Музыка Алла Пугачева
15 марта 2024, 15:18
«Интуиция не подводит». Нюша рассказала о подозрениях в неверности мужа
Global Look Press
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Год назад супруг певицы Нюши Игорь Сивов признался, что изменил звезде. Поклонники были в шоке, ведь мужчина не только демонстрировал гармонию в семье, но и был коучем по отношениям. Девушка в интервью YouTube-каналу «Начало» вспомнила, что интуитивно чувствовала тогда, что что-то не так.

Исполнительница призналась, что раньше она могла нарушить границы близкого человека из ревности. Например, без разрешения взять телефон супруга и начать проверять его содержимое.

«Несколько раз были ситуации, когда меня охватывало чувство прояснить ситуацию. На сегодняшний день я считаю, что это нарушение личных границ», - сказала она.

Нюша уточнила, что подобные желания были не на ровном месте. Исполнительница высказала уверенность, что интуиция подсказывала ей неладное и подталкивала проверить гаджет.

«Я думаю, что мы все это чувствуем. 99%, когда интуиция не подводит», - поделилась певица.

Ранее Нюша вернулась к мужу после скандала с любовницей. Они встретились в Дубае и поделилась снимками с похода в ресторан.

Семья Отношения Мужчины
15 марта 2024, 14:28
Волочкова выставила откровенное фото в трусах
РИА «Новости»
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Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова поделилась провокационным снимком в невероятно маленьких кружевных трусиках. Она выложила его в своих социальных сетях.

«Есть в нашей жизни постоянные вещи, и одной из них является полуголая Настя в замысловатой позе», - написали под фото.

Ранее Волочкова рассказала о своих многочисленных романах. Балерина заявила, что все мужчины теряют от нее голову.

Танцовщица позировала на кушетке у косметолога, слегка приподнявшись. При этом одета Волочкова была только в полотенце и трусы.

Появление фотографии вызвало бурный отклик в Сети. Как поклонники, так и критики немедленно отреагировали, засыпав Волочкову не только одобрительными, но и ироническими комментариями.

Фото Анастасия Волочкова

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