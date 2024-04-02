Тимати потратил на день рождения дочери более 20 миллионов рублей
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) потратил свыше 20 миллионов рублей на празднование десятого дня рождения своей дочери Алисы. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».
Пышный праздник в стилистике произведений о Гарри Поттере состоялся 19 марта. Мероприятие прошло в особняке в центре столицы, который превратили в Хогвартс. Для гостей приготовили квесты, уроки левитации и банкет. Среди приглашенных был певец Филипп Киркоров.
Эксперты оценили стоимость аренды зала, декора и артистов в 20 миллионов рублей, из них 1,5 миллиона стоило снять особняк. Цена праздничного торта, украшенного десятью свечами, составила приблизительно 350 тысяч рублей.
Ранее Тимати открыл в Котельниках первый в Подмосковье картинг с электрическими болидами. Он заявил, что построенная трасса стала самой сложной в России.