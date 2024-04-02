02 апреля 2024, 16:35

Тимати потратил на день рождения дочери более 20 миллионов рублей

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) потратил свыше 20 миллионов рублей на празднование десятого дня рождения своей дочери Алисы. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Пышный праздник в стилистике произведений о Гарри Поттере состоялся 19 марта. Мероприятие прошло в особняке в центре столицы, который превратили в Хогвартс. Для гостей приготовили квесты, уроки левитации и банкет. Среди приглашенных был певец Филипп Киркоров.

Эксперты оценили стоимость аренды зала, декора и артистов в 20 миллионов рублей, из них 1,5 миллиона стоило снять особняк. Цена праздничного торта, украшенного десятью свечами, составила приблизительно 350 тысяч рублей.

Ранее Тимати открыл в Котельниках первый в Подмосковье картинг с электрическими болидами. Он заявил, что построенная трасса стала самой сложной в России.

Рэпер Тимати Праздники
02 апреля 2024, 18:09
Юлию Пересильд заподозрили в расставании с Михаилом Тройником
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Поклонники заподозрили, что актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник расстались. Поводом стало то, что актриса не пришла отмечать день рождения возлюбленного.

«Спасибо моей семье и друзьям. Всем, кто встретил со мной мое тридцатишестилетие! Не верится даже! Но дальше больше! Идем вместе! Я вас люблю!» - написал Тройник в своих соцсетях.

Актер отмечал свое 36-летие в одном из столичных ресторанов. Там собрались его друзья и коллеги. Однако, судя по опубликованным фотографиям с торжества, Пересильд на празднике не появилась.

Фанаты заподозрили, что пара могла расстаться. Актеры пока не прокомментировали эту информацию.

После теракта в «Крокусе» Юлия Пересильд с дочерью Анной посетили стихийный мемориал у концертного зала. Она подчеркнула, что переживает боль от того, какое большое несчастье стало причиной объединения людей.

Актеры Юлия Пересильд Шоу-бизнес
02 апреля 2024, 17:49
Пригожин напомнил о замещении российских артистов украинскими
Читайте нас в: Google Новости
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился наблюдениями о переменах в шоу-бизнесе. В беседе с РИА «Новости» он рассказал, как раньше украинскими артистами замещали российских звезд.

«До недавнего времени было много артистов с Украины, которых ставили в эфир в ущерб нашим. Давали больше возможностей тем, кто сегодня нас предал и уехал из России», - вспомнил он.

Пригожин также посетовал на появившуюся сейчас загадочную молодежь, которая не относится к профессии артистов, но становится популярнее день ото дня. Речь идет о блогерах.

«Мы не против - это диктует время. Но конкурировать с матом невозможно. Если ты не ругаешься, то ты не „модный“», - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что Валерия планировала завершить музыкальную карьеру, объяснив свое решение тем, что ей не по пути с этими людьми. Однако благодаря нынешним обстоятельствам с разных представителей индустрии слетели маски.

«Место расчистилось, и у настоящих артистов появилось больше возможностей творить. Конкуренция есть, но она теперь на нормальном профессиональном уровне», - пояснил медиаменеджер.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал, почему они с певицей Валерией остались в России. По его словам, за границей они никому не нужны.

Концерты Иосиф Пригожин Шоу-бизнес
02 апреля 2024, 17:42
Крылова заявила, что снялась в «Трудных подростках» не ради денег
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Звезда сериала «Трудные подростки» Анастасия Крылова поделилась впечатлениями об участии в этом проекте. На съемки она согласилась не ради денег, рассказала артистка в интервью WomanHit.ru.

«О заработке мы вообще не думали, особенно, в первом сезоне. Сценарий выглядел интересным, но никто не знал вначале, выстрелит он или нет. Кастинг был из почти неизвестных актеров. Все было сомнительно, но дело пошло», - поделилась актриса.

Крылова считает, что совместные усилия команды и вера в проект сыграли ключевую роль в его популярности среди аудитории.

«Можно сказать, что мы после первого сезона проснулись знаменитыми», - отметила она.

Актриса отметила, что участие в сериале дало ей новые знакомства и возможности для самопознания, поскольку ее персонаж проходил через разные этапы развития вместе с ней. Однако ее личные подростковые сложности были кратковременными. Она получала своевременную поддержку от родных.

«Мои близкие люди очень быстро пресекали мои бунты», - пошутила звезда.

Ранее актер сериала «Трудные подростки» Тимофей Елецкий рассказал, почему отказывается от фото с фанатами.

Сериалы Актеры
02 апреля 2024, 17:23
Барецкий разнес Пугачеву и Галкина за брошенный замок
Читайте нас в: Google Новости
Шоумен Стас Барецкий обрушился с критикой на певицу Аллу Пугачеву и юмориста Максима Галкина* за оставленный замок. В беседе с NEWS.ru он заявил, что здание может рухнуть придавить полдеревни Грязь.

«Как можно бросить такое большое здание? Оно стоит, кстати, на мягкой почве, проседает, фундамент дает трещину, нужно постоянно просушивать помещения, чтобы все не лопнуло под тяжестью, чтобы замок не рухнул и не придавил половину деревни Грязь», - сказал он.

По словам Барецкого, он купил замок звездной семьи и теперь там проживают примерно 30 его родственников. Шоумен добавил, что в доме остались вещи сбежавших из России артистов.

Ранее юморист Максим Галкин* разместил видео, в котором показал свой урожай фруктов. Он напомнил, что до этого выращивал овощи в Подмосковье и признался, что там все по-прежнему растет, есть кому это съесть.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Недвижимость Алла Пугачева Максим Галкин

Новости по теме