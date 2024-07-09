«Тихушник». Выступление Леонтьева на корпоративе в Москве вызвало скандал

Бородин отметил, что деятели культуры должны быть со своей страной в трудные времена.

«Я не призываю конкретно Леонтьева отправляться в окопы. Но поддержать Родину словом можно и нужно!» - заявил активист.

Бородин назвал Леонтьева «тихушником» за его молчание об СВО. Глава ФПБК призвал проверить тех, кто пригласил певца для выступления на корпоративе, и заплатил ему немалый гонорар.

Леонтьев в конце июня выступил на 45-летнем юбилее у российского бизнесмена. Он спел свои хиты, и по информации СМИ, получил за это 12 миллионов рублей.