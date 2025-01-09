Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме

Журналистка отметила, что у ее супруга очень больное сердце. Опубликовать пост она решила, так как в СМИ начали просачиваться новости о болезни Тиграна и ей начали звонить репортеры.

«Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети», - отметила Симоньян.

Главред RT добавила, что мама Тиграна живет вместе с ними и очень тяжело переживает болезнь сына.

«Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно\", - написала супруга Тиграна Кеосаяна.

Симоньян попросила всех, кто знает и любит Тиграна, помолиться за него.

Давид Кеосаян умер 19 октября 2022 года. Ему был 61 год.