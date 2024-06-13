Тейлор Свифт высморкалась в руку и вытерла сопли об юбку во время концерта

Поклонники засняли на видео, как звезда высморкалась в руку и вытерла ее об юбку, а после проглотила остатки, стекавшие по ее лицу. Издание отметило, что в этот вечер на улице было ниже 10 градусов тепла.

Пользователи Сети раскритиковали Свифт за такое поведение. По их мнению, она могла найти другой способ выйти из неприятной ситуации. Однако нашлись и те, кто поддержал артистку.

«В чем здесь проблема? Показывает, что она такой же человек, как и все остальные, когда у них нет доступа к салфеткам», - написал один из поклонников.

В этом году певица стала человеком года по версии американского журнала Time. Она обогнала бизнесмена Илона Маска, создателя ChatGPT Сэма Альтмана, короля Великобритании Карла III, куклу Барби и президента России Владимира Путина.