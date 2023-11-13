«Температуры нет». Стали известны подробности о состоянии 90-летнего режиссера Александра Митты

«Он пока у врача на диагностике находится. Слабость, температуры нет… Ну, 90 лет, там может быть что угодно», - рассказал Иванов о состоянии артиста.

В Telegram-канале киношколы Митты сообщали, что у народного артиста пневмония. Его состояние резко ухудшилось на фоне перенесенного инсульта, мужчина не мог даже самостоятельно сидеть. Его забрали в больницу из московской квартиры. При этом, когда в первый раз приезжала скорая, режиссер отказался от госпитализации.

Это уже вторая экстренная госпитализация Александра Митты за этот год. Летом режиссер попал в реанимацию.

Александр Митта - советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер. Большому кругу российских зрителей он известен по работе над картинами «Точка, точка, запятая…», «Друг мой, Колька!», «Звонят, откройте дверь». За свою творческую деятельность Митта был удостоен множества наград и премий.