Тело бывшего мужа Седоковой доставили в Латвию

«Благодарим всех за поддержку. Прощание с Янисом состоится в Рижском крематории 27 декабря в 15:00», - написала Жандецка.

Ранее представитель Седоковой сообщила РИА «Новости», что певица возьмет на себя расходы на транспортировку тела и организацию похорон спортсмена. В социальных сетях команды Alikson Team, за которую выступал Тимма, также появилось заявление о том, что клуб вместе с Седоковой организует и оплатит транспортировку и похороны.

Однако позже друг латвийского баскетболиста, бизнесмен Мартиньш Лаува, сообщил, что бывшая супруга Тиммы ничего не оплачивала.

Тело 32-летнего Яниса Тиммы нашли утром 17 декабря в Москве. За неделю до этого суд расторг брак баскетболиста с певицей Седоковой, который длился четыре года. Перед смертью Тимма одолжил у артистки миллион рублей. Он также просил ее не разводиться и попытаться начать все сначала.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.