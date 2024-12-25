25 декабря 2024, 12:55

Тело бывшего мужа Седоковой доставили в Латвию

Global Look Press
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Тело Яниса Тиммы, известного баскетболиста, доставили в Латвию. Об этом рассказала его сестра Лелде Жандецка в  Instagram*.

«Благодарим всех за поддержку. Прощание с Янисом состоится в Рижском крематории 27 декабря в 15:00», - написала Жандецка.

Ранее представитель Седоковой сообщила РИА «Новости», что певица возьмет на себя расходы на транспортировку тела и организацию похорон спортсмена. В социальных сетях команды Alikson Team, за которую выступал Тимма, также появилось заявление о том, что клуб вместе с Седоковой организует и оплатит транспортировку и похороны.

Однако позже друг латвийского баскетболиста, бизнесмен Мартиньш Лаува, сообщил, что бывшая супруга Тиммы ничего не оплачивала.

Тело 32-летнего Яниса Тиммы нашли утром 17 декабря в Москве. За неделю до этого суд расторг брак баскетболиста с певицей Седоковой, который длился четыре года. Перед смертью Тимма одолжил у артистки миллион рублей. Он также просил ее не разводиться и попытаться начать все сначала.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Латвия Анна Седокова
25 декабря 2024, 12:22
Актриса Наталья Фатеева в 90 лет получает крошечную пенсию при огромном стаже
РИА «Новости»
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Знаменитая советская актриса Наталья Фатеева живет на пенсию в размере 36 тысяч рублей. Об этом она заявила в беседе с сайтом mk.ru.

Артистка отметила, что ее пенсионные выплаты давно не пересматривали.

«Я получаю пенсию 36 тысяч рублей, которую не пересматривают <…> Если бы не мэр [Москвы Сергей] Собянин, который добавил народным и заслуженным артистам 30 тысяч, и [режиссер Никита] Михалков, который добавил нам 20 тысяч, это была бы катастрофа», - сказала артистка добавив, что ее рабочий стаж - 71 год.

Звезде исполнилось 90 лет 23 декабря. Она отметила, что не очень рада такому возрасту и не понимает, зачем отмечать эту дату.

Ранее Народный артист России Григорий Лепс заявил, что ему достаточно 100 миллионов рублей в год, чтобы хорошо жить на пенсии. Он отметил, что в эту сумму не включены траты на медицинские обследования. Певец признался, что мечтает построить «небольшой домик из сруба».

Пенсия Катастрофы Рубль Выплаты в России Режиссер Россия Сергей Собянин Никита Михалков Москва Артисты
25 декабря 2024, 02:15
Роналду почти голым поздравил подписчиков с Рождеством
Соцсети
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Знаменитый нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду ярко поздравил подписчиков с Рождеством. Фотографию он разместил на своей странице в социальной сети.

Спортсмен сделал фотографию в минусовую погоду, на ней он позирует с голым торсом. Фото Роналду подписал: «Всем счастливого Рождества!».

Также футболист опубликовал видеозапись, на которой окунается в ледяную прорубь.

Португалия стала страной-хозяйкой Чемпионата мира-2030, и Роналду заявил, что сбылась его мечта. Форвард выразил надежду, что его родина станет достойной этого статуса и заставит своих жителей испытывать гордость.

В октябре Forbes признал Роналду самым высокооплачиваемым футболистом мира в 2024 году. Выступающий за саудовскую команду спортсмен заработал 285 миллионов долларов.

Спортсмены Футбол Криштиану Роналду Португалия
23 декабря 2024, 16:05
Telegram впервые с введения монетизации стал прибыльным
Unsplash
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Telegram впервые за три года после введения монетизации начал приносить прибыль. Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.

«За последние четыре года Telegram разместил долговые обязательства на сумму около двух миллиардов долларов. Значительная их часть была выплачена этой осенью благодаря выгодным ценам на облигации», - уточнил он.

По его словам, инновационные решения руководства мессенджера в сфере монетизации показали, что социальные медиаплатформы способны прийти к финансовой устойчивости, сохраняя независимость и уважая права своих пользователей.

Дуров отметил, что в уходящем году число подписчиков Telegram Premium увеличилось в три раза и превысило 12 миллионов.

В начале декабря бизнесмен впервые дал показания по существу в парижском суде в рамках расследования причастности мессенджера к преступлениям.

Telegram Павел Дуров
23 декабря 2024, 14:43
Никиту Михалкова оштрафовали на 300 рублей
РИА «Новости»
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Столичный суд оштрафовал режиссера и актера Никиту Михалкова на 300 рублей. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на постановление.

«Признать ректора АНО ДПО „Академия кинематографического и театрального искусства Михалкова“ Михалкова Никиту Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.33.2 КоАП РФ Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 300 рублей», - уточнили в суде.

Будучи должностным лицом, Михалков не предоставил отчет об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования в установленный срок. Он не пришел на заседание и не предоставил доказательств причины своей неявки, поэтому дело рассмотрели без его присутствия.

Кинорежиссер ранее обратился в суд с требованием взыскать с украинских чиновников более 49 миллионов рублей за бесхозяйственное поведение в Крыму.

Штрафы Суд Никита Михалков

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