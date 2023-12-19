Телеведущую Юлию Бордовских госпитализировали в состоянии средней тяжести

Юлия Бордовских заболела несколько дней назад. Она почувствовала слабость и озноб, у нее появились кашель и высокая температура. Сначала телеведущая пыталась вылечиться самостоятельно, но потом обратилась за медпомощью.

По информации канала, ее в состоянии средней степени тяжести доставили в одну из московских клиник. Там ей сделали тест на COVID-19. Он показал отрицательный результат. Телеведущую оставили под наблюдением врачей.

Юлия Бордовских известна как спортивный журналист, ведущая НТВ и ТВ-6, автор книг о фитнесе и бывший пресс-атташе компании Bosco Sport, чью форму носила олимпийская сборная России. В 2019 году она объявила о разводе с президентом Союза конькобежцев России Алексеем Кравцовым.