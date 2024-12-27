27 декабря 2024, 12:52

Телеведущий Дроздов вернулся к тренировкам и урокам испанского

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Телеведущий и зоолог Николай Дроздов чувствует себя хорошо и уже вернулся к занятиям спортом. Об этом 360.ru рассказала его дочь Елена.

«Папа в порядке, мотивирован и позитивен, как обычно. Мы с мамой подарили ему велотренажер на Новый год, так что теперь, когда скользко на улице, можно поддерживать физическую активность и в квартире. По полчаса крутит его три раза в день», - рассказала она.

Елена добавила, что скоро будет издана книга о Дроздове. Сейчас телеведущий погружен в ее редактуру.

«Помимо этого, все так же учит испанский. Учить языки очень полезно для поддержания тонуса мозга в любом возрасте. Папа желает вашей редакции и всем читателям поддерживать здоровый образ жизни в новом году и на многие годы, крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи во всем! И больше двигаться - движение это жизнь!» - добавила собеседница 360.ru.

Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация о том, что Николай Дроздов испытывает сильную утомляемость и не может вернуться к работе. Большую часть времени он проводит в постели.

Осенью этого года появилась информация о том, что зрение Дроздова резко ухудшилось. Врачи якобы диагностировали ему болезнь, которая может привести к слепоте. Однако дочь телеведущего опровергла эти заявления. Она сказала, что Дроздов продолжает вести активный образ жизни: занимается йогой , много читает и учит иностранные языки.

Болезни Телевидение
27 декабря 2024, 08:54
Попавшему в реанимацию актеру из «Жмурок» стало хуже
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Состояние попавшего в больницу актера Евгения Косырева резко ухудшилось. Как сообщил Telegram-канал Mash, он дышит при помощи кислородной маски.

Ближайшие спектакли в театре Вахтангова вместо него будет играть другой актер, утверждает источник канала.

Косыреву стало плохо перед выступлением 24 декабря. Его доставили в больницу с болями в животе и слабостью и поместили в реанимацию.

Причем в начале декабря артиста уже госпитализировали, отметил Mash. Тогда ему откачали 20 литров жидкости из брюшной полости, добавил источник. Проблемы со здоровьем возникли у него на фоне обнаруженного два года назад заболевания печени.

Косырев снялся в фильмах «Жмурки», «Майор Гром», сериалах «Склифосовский», «Простые истины», «Не родись красивой» и других.

Состояние попавшего в больницу актера Евгения Косырева резко ухудшилось. Как сообщил Telegram-канал Mash , он дышит при помощи кислородной маски.

Врачи Фильмы Спектакль Театры Актеры
26 декабря 2024, 23:04
«Довели до самоубийства». Друг Яниса Тиммы высказался о смерти спортсмена
Global Look Press
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Друг баскетболиста Яниса Тиммы и блогер и Марк Пугачев заявил, что спортсмена довели до самоубийства. Об этом он написал в Instgram*.

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Пугачев рассказал, что телефон баскетболиста, который погиб 17 декабря, якобы не отдали родителям Тиммы. И, по предположению блогера, не отдадут, потому что там содержатся неопровержимые доказательства доведения до самоубийства.

«Яниса довели до самоубийства. <…> Если прочитала бы это все прокуратура, их переписки, там 100% статья и срок. Но безусловно покровители уже позаботились об этом, и все удалено», - написал блогер.

Он добавил, что даже если телефон найдется, то скорее всего это будет чужой телефон.

«Телефон Яниса никогда в жизни не найдется, а если типа и найдется, то будет просто телефон левого человека. Я знаю больше, чем вы все думаете. Можно много говорить, а правда останется одна!» - закончил свое сообщение Пугачев.

Ранее первая жена Тиммы рассказала, что после их расставания он перестал выплачивать алименты своему ребенку и потерял связь с близкими. По ее мнению, из-за расточительности новой супруги спортсмен перестал быть богатым человеком.

Спортсмены Дети Блогеры Громкие разводы
26 декабря 2024, 11:50
Борис Щербаков отказался от кардиостимулятора, несмотря на требования врачей
Global Look Press
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Актер Борис Щербаков отказывается от кардиостимулятора, несмотря на настояние врачей, которые нашли у него нарушения сердечного ритма. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Кроме того, у артиста обнаружили проблемы с позвоночником, добавил источник канала.

Щербаков попал в больницу 5 декабря. Он упал на лестнице и получил перелом лицевой кости и сотрясение мозга. В больнице ему пришлось встретить и юбилей - 11 декабря ему исполнилось 75 лет. Однако на днях артиста выписали.

Также в интернете тиражировалась информация, что актер якобы заболел пневмонией, однако его сын Василий опроверг это и заявил, что у отца не было проблем со здоровьем, кроме тех, что он получил при падении.

Щербаков - народный артист России. На его счету более 200 ролей в кино. Кроме того, он ведет программы на телевидении.

Врачи Россия Актеры
26 декабря 2024, 11:43
«Страну развалила не я». Роднина – о претензиях по поводу гражданства США у дочери
РИА «Новости»
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Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Ирина Роднина рассказала, что ее не задевают претензии по поводу гражданства США у дочери Алены Миньковской. Об этом сообщил Sport24.

«Меня это не задевает, потому что страну развалила не я. Страны не стало, когда я работала в США по контракту. Как правило, у ребенка, кроме матери, есть еще и отец. И каждый из родителей принимает участие в жизни», - сказала Роднина.

В четырехлетнем возрасте Миньковская вместе с родителями - Ириной Родниной и Леонидом Миньковским, кинопродюсером и бизнесменом, который эмигрировал в США, - покинула СССР.

В мае 2022 года дочь Родниной дала резонансное интервью, в котором сказала, что в России очень страшно говорить правду. Также ей было обидно, что на мать наложили санкции.

Ранее Роднина провела личный прием жителей Химком. Вместе с местными депутатами и представителями управления жилищно-коммунального хозяйства она рассмотрела обращения заявителей и ответила на интересующие их вопросы.

США Дети

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