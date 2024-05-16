16 мая 2024, 03:52

Телеведущий Дибров назвал Бузову соратником и коллегой

РИА «Новости»
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Телеведущий Дмитрий Дибров в интервью изданию News.ru заявил, что певица Ольга Бузова — его соратник и коллега. Артист подчеркнул, что Бузова — петербурженка.

Ведущий также назвал певицу доказательством того, что он «на верном пути», когда «влюбляет» своих детей в легендарную группу Queen. Как когда-то сделал отец Ольги Игорь Бузов, заставив маленькую девочку петь «We Will Rock You».

«И теперь она - „We Will Rock You“. И у меня дети любят „We Will Rock You“. Значит, я на верном пути!» - заявил Дибров.

Бузова отметила 20-летие на сцене 15 мая. В честь этого события певица представила публике свою новую композицию под названием «Гамбит».

Телеведущий Дмитрий Дибров в интервью изданию News.ru заявил, что певица Ольга Бузова - его соратник и коллега. Артист подчеркнул, что Бузова - петербурженка.

Ольга Бузова Дети Интервью Дмитрий Дибров
15 мая 2024, 20:42
Дело шло два года. Адвокат — об отказе ТСЖ оплачивать иск Волочковой о потопе в квартире
Телеканал «360»
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ТСЖ «Итальянская, 4» действительно отказалось оплачивать выигранный балериной Анастасией Волочковой иск о подтоплении ее элитной квартиры в Санкт-Петербурге. Об этом 360.ru рассказала адвокат артистки Марина Иоселева.

«Отказывается, да. У нас дело два года шло за счет их недобросовестного поведения. То, что они постоянно процесс затягивали, назначали всевозможные экспертизы нужные и ненужные. Сами же деньги за эти экспертизы не вносили», - поделилась юрист.

Поведение председателя ТСЖ изначально было таким - он ушел с осмотра поврежденной квартиры и не стал расписываться в акте.

«Скажем так, ТСЖ категорически не согласно нести ответственность за то, что там происходит со зданием», - подчеркнула Иоселева.

Если представитель ТСЖ и дальше будет отказываться выплачивать сумму по иску, средства попытаются взыскать через приставов, добавила адвокат.

«Пока в первой инстанции мы дело выиграли. Конечно, они пойдут в апелляцию, это 100%. Но после этого, естественно, за исполнительным документом будем в суд обращаться», - заключила Иоселева.

Суд в Петербурге встал на сторону Волочковой , чью роскошную квартиру затопило. Сама балерина сообщила, что управляющая компания должна выплатить ей около четырех миллионов рублей, но делать этого не хочет. Артистка намерена добиться справедливости.

Санкт-Петербург Суд Адвокаты Деньги Квартиры
15 мая 2024, 19:14
Волочкова снялась с голой грудью на пляже
Global Look Press
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Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова сфотографировалась с голой грудью и опубликовала пикантный снимок в своем Telegram-канале. Таким образом, она намекнула подписчикам, что равнодушно относится к критике в свой адрес.

«Одно могу сказать. Все, что судачат за моей спиной, слышит только моя спина и ее прекрасный стан», - написала артистка.

На кадрах, снятых на пляже, Волочкова предстала в одних рваных джинсах и солнцезащитных очках. Она отвернулась от камеры, показав оголенную спину. При этом комментарии к посту в своих соцсетях танцовщица предпочла закрыть.

Накануне Волочкова села на шпагат в стоматологическом кресле. Экстравагантный снимок из кабинета зубного врача она также разместила в соцсетях.

Фото Анастасия Волочкова Шоу-бизнес
15 мая 2024, 19:08
Дженнифер Лопес раскрыла секрет идеальной фигуры
Global Look Press
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Певица Дженнифер Лопес раскрыла, как поддерживает себя в форме. Ей очень помогают работа и тренировки. Об этом звезда рассказала в шоу на YouTube.

Несмотря на возраст - артистке исполнилось 54 года - она продолжает выглядеть прекрасно. Певица поведала поклонникам, что сохранять фигуру ей помогает то, что она все время остается в движении.

Ее прекрасной форме служат танцы на сцене и постоянные перемещения. Кроме того, она тратит по два часа ежедневно на физические упражнения.

Певица отметила, что еще никогда не весила так мало и не была такой стройной, как сейчас.

«Секрет в движении. Это постоянное движение тела, путешествия, двухчасовая нагрузка каждый вечер. Сейчас то время, когда я нахожусь в хорошем, здоровом состоянии, то есть боевой форме», - сообщила она.

Ранее телеведущая Екатерина Андреева раскрыла секрет вечной молодости. Она опубликовала в соцсетях видео из кабинета косметолога. Звезда Первого канала, которой исполнилось 62 года, проходила процедуру иглоукалывания.

Красота Шоу-бизнес
15 мая 2024, 18:51
«Рвется выступать». Сын Куклачева опроверг возвращение отца на сцену
РИА «Новости»
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Дрессировщика кошек Юрия Куклачева накануне выписали из больницы, он сразу же пообещал поклонникам в скором времени вернуться на сцену. Однако его сын Дмитрий назвал это преждевременным решением.

«Папа позвал всех на новое шоу в сердцах. Так как он боец, то уже рвется выступать и говорит о возвращении на большую сцену», - отметил сын дрессировщика.

По его словам, на самом деле артист пока восстанавливается в санатории, поэтому о конкретных сроках его выступлений говорить рано.

Сын Куклачева пояснил, что о дальнейшем творческом пути именитого дрессировщика станет известно в начале июля. Он порекомендовал поклонникам отца набраться терпения и подождать.

Юрий Куклачев оказался в больнице 12 апреля с инфарктом. Медики прооперировали его и направили на реабилитацию в санаторий. Оттуда артист записал видеообращение для поклонников , заявив, что скоро вернется на сцену.

Болезни Шоу-бизнес

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