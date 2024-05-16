Телеведущий Дибров назвал Бузову соратником и коллегой

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Ведущий также назвал певицу доказательством того, что он «на верном пути», когда «влюбляет» своих детей в легендарную группу Queen. Как когда-то сделал отец Ольги Игорь Бузов, заставив маленькую девочку петь «We Will Rock You».

«И теперь она - „We Will Rock You“. И у меня дети любят „We Will Rock You“. Значит, я на верном пути!» - заявил Дибров.

Бузова отметила 20-летие на сцене 15 мая. В честь этого события певица представила публике свою новую композицию под названием «Гамбит».

Телеведущий Дмитрий Дибров в интервью изданию News.ru заявил, что певица Ольга Бузова - его соратник и коллега. Артист подчеркнул, что Бузова - петербурженка.