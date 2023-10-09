Телеведущей Лазаревой выписали штраф за отсутствие маркировки иноагента
Отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях довело актрису и телеведущую Татьяну Лазареву* до штрафа в 40 тысяч рублей. Как сообщило РИА «Новости», такое решение вынес Пресненский суд Москвы по протоколу Роскомнадзора.
«Суд назначил Лазаревой Т. Ю.* штраф в размере 40 тысяч рублей», - заявили в Пресненском суде.
Это уже второе наказание телеведущей за подобный проступок. В июне за отсутствие маркировки иностранного агента Лазаревой выписали штраф в 30 тысяч рублей , но она обжаловала это постановление.
Актриса и телеведущая Татьяна Лазарева* попала в реестр физических лиц - иностранных агентов в июне 2022 года. В ведомстве заявили, что такое решение приняли на основании ее политической деятельности, которое оплачивали власти Украины.
*Татьяна Лазарева - физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.
Отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях довело актрису и телеведущую Татьяну Лазареву* до штрафа в 40 тысяч рублей. Как сообщило РИА «Новости» , такое решение вынес Пресненский суд Москвы по протоколу Роскомнадзора.