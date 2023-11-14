Телеведущей Елене Летучей с супругом одобрили туристическую визу США на три года

На ней Елена Летучая и ее супруг бизнесмен Юрий Анашенков демонстрируют визы. В посте телеведущая прорекламировала туристическую фирму, которая помогла в оформлении бумаг.

Летучая подчеркнула, что благодаря этой помощи визы сделали очень быстро, они с мужем смогли совместить запланированную поездку на Маврикий с подачей заявления на визу. Летучая отметила, что у консула было очень много вопросов.

«И для особо умных - мы не собираемся уезжать из России, мы любим путешествовать», - заявила Летучая.

Европейские туристы стали чаще посещать Россию. Объем выдачи туристических виз европейцам вырос на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российские визы в целом стали выдавать реже на 10%, но процент выдачи туристических виз увеличился.