12 июня 2024, 03:17

Телеведущая Екатерина Андреева показала откровенное фото

РИА «Новости»
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Телеведущая Екатерина Андреева показала поклонникам пикантные снимки с отдыха. Фотографии звезда опубликовала в Instagram*.

Знаменитость надела мини-шорты, светлую шляпу с серебристой лентой, квадратные очки с бордовым отливом, черный топ и белую, полупрозрачную рубашку. Кроме того, ведущая встала в загадочную позу: голову повернула на бок, придержала рукой головной убор и серьезно устремилась вдаль.

Ранее Андреева рассказала, почему выглядит молодо в свои 58 лет. Знаменитость показала на камеру, как делает омолаживающую процедуру в салоне. В лицо звезды вставили иголки, из-за чего та назвала себя «дикобразиком». Она объяснила фанатам, что процесс безболезненный.

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Фото Отдых
12 июня 2024, 04:25
Бузова опозорилась перед поклонниками, вывалившись из машины
РИА «Новости»
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Поющая телеведущая Ольга Бузова чуть не упала, когда выходила из машины в Благовещенске. О происшествии рассказали журналисты сайта kp.ru.

В тот день артистка прибыла в Амурский государственный университет. Фанаты встретили ее у двери автомобиля. Когда звезда начала выходить из него, то споткнулась на высоких каблуках.

Поклонники испугались за здоровье телеведущей, однако брюнетка быстро пришла в себя и успокоила их. Позже знаменитость в соцсетях поблагодарила благовещенцев за гостеприимство.

Ранее стало известно, что Бузова подняла свой гонорар до 4,5 миллиона рублей. Еще в декабре 2023 года она могла спеть за 3,5 миллиона. Теперь за ее концерт придется заплатить на миллион больше. К новогодним праздникам 2024 года цена за выступление Бузовой может вырасти до шести миллионов.

Праздники Ольга Бузова Концерты Соцсети Машины
12 июня 2024, 03:18
«На грязь у меня иммунитет». Орбакайте сняла эмоциональное видео для злопыхателей
РИА «Новости»
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Певица Кристина Орбакайте записала эмоциональное видео, в котором ответила недоброжелателям, что у нее все хорошо. Артистка заявила, что ей всегда было, есть и будет что спеть, об этом написало издание StarHit.

Орбакайте отметила нездоровый интерес в России к ее персоне и поблагодарила друзей и верных поклонников за поддержку. Тем же, кто ее не любил или разлюбил, певица ответила, что у нее «все зашибись» и куча творческих планов.

«На грязь, которая мне встречается, у меня давно иммунитет, и она ко мне не прилипает. Мне всегда было, есть и будет что спеть и сказать своей благодарной публике», - заявила Орбакайте.

В конце мая певицу раскритиковали за выступление на мероприятии в Монако. Зрители отметили, что Орбакайте не пела, а кричала в микрофон.

Видео Россия Музыка Актеры
11 июня 2024, 22:14
СК проверит слова Яны Трояновой о «мертвых русских»
РИА «Новости»
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Председатель СК России Александр Бастрыкин приказал проверить антироссийские высказывания актрисы Яны Трояновой*. Об этом ведомство сообщила РИА «Новости».

«Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК России организовать по данному факту процессуальную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка озвученным высказываниям», - заявили в СК.

Речь идет о видео, где артистка публично оправдала призывы к убийству российских граждан, в том числе детей.

Ранее общественное движение «Зов Народа» призвало завести уголовное дело на Яну Троянову* за ее слова о «мечте убить» российского лидера Владимира Путина. Женщину предложили привлечь по статье об угрозе убийством.

* Включена Министерством юстиции России в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента

Уголовное дело Россия Иноагенты
11 июня 2024, 19:06
«Пропащая история». Цыганова рассказала об обещании не бить Дудя
Global Look Press
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Певица Виктория Цыганова заявила, что идею пообщаться с журналистом Юрием Дудем* предложил ее супруг, продюсер Вадим Цыганов. В беседе с ИА «Регнум» она рассказала подробности резонансного интервью.

«Мне кажется, после нашего интервью Дудя* просто не стало. И меня радует то, что очень многие люди - во всяком случае в моем окружении, в госпитале ребята или на фронте - сказали: это круто, размазали круто», - поделилась артистка.

По словам певицы, заявление о создании этого интервью при помощи нейросетей было шуткой ее мужа. Цыганова добавила, что была готова уйти после 20 минут беседы с иноагентом.

«Я дала Вадику слово, что я не буду драться, что я не набью ему морду и что я высижу до конца», - подчеркнула певица.

Она также отметила, что не увидела в Дуде* образ православного человека. Артистка назвала журналиста человеком, который выполняет чужие задачи и не знает даже собственных детей.

«Кем они будут в итоге - трансвеститами или еще кем-то - ему все равно, они будут решение принимать. Это пропащая история», - заключила Цыганова.

Ранее певица ответила на обвинения в фашизме. По ее словам, она отстаивает традиционные ценности и не готова мириться с политикой подмены в обществе.

* Признан в России иностранным агентом.

Журналистика Россия Иноагенты Шоу-бизнес

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