Телеканал «Краснодар» исключил Лолиту и Билана из новогодних эфиров после «голой» вечеринки

«Кто бы там как не извинялся, но видеть их у нас на телеканале в эти праздничные дни желания никакого нет. Думаю, и наши телезрители будут в этом солидарны», - заявил он.

Ранее член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что Федеральная налоговая служба начала проверку Ивлеевой на выполнение налоговых обязательств. По ее словам, в случае нарушений телеведущей грозит уголовное дело.

Позже Telegram-канал Mash сообщил, что Анастасия задолжала ФНС 137 миллионов рублей за период с 2020 по 2022 год. По данным журналистов, сначала ее долг составил более 150 миллионов рублей, из которых звезда выплатила только 13 миллионов.