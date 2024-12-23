Telegram впервые с введения монетизации стал прибыльным

«За последние четыре года Telegram разместил долговые обязательства на сумму около двух миллиардов долларов. Значительная их часть была выплачена этой осенью благодаря выгодным ценам на облигации», - уточнил он.

По его словам, инновационные решения руководства мессенджера в сфере монетизации показали, что социальные медиаплатформы способны прийти к финансовой устойчивости, сохраняя независимость и уважая права своих пользователей.

Дуров отметил, что в уходящем году число подписчиков Telegram Premium увеличилось в три раза и превысило 12 миллионов.

В начале декабря бизнесмен впервые дал показания по существу в парижском суде в рамках расследования причастности мессенджера к преступлениям.