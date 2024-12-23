23 декабря 2024, 16:05

Telegram впервые с введения монетизации стал прибыльным

Unsplash
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Telegram впервые за три года после введения монетизации начал приносить прибыль. Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.

«За последние четыре года Telegram разместил долговые обязательства на сумму около двух миллиардов долларов. Значительная их часть была выплачена этой осенью благодаря выгодным ценам на облигации», - уточнил он.

По его словам, инновационные решения руководства мессенджера в сфере монетизации показали, что социальные медиаплатформы способны прийти к финансовой устойчивости, сохраняя независимость и уважая права своих пользователей.

Дуров отметил, что в уходящем году число подписчиков Telegram Premium увеличилось в три раза и превысило 12 миллионов.

В начале декабря бизнесмен впервые дал показания по существу в парижском суде в рамках расследования причастности мессенджера к преступлениям.

Telegram Павел Дуров
23 декабря 2024, 14:43
Никиту Михалкова оштрафовали на 300 рублей
РИА «Новости»
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Столичный суд оштрафовал режиссера и актера Никиту Михалкова на 300 рублей. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на постановление.

«Признать ректора АНО ДПО „Академия кинематографического и театрального искусства Михалкова“ Михалкова Никиту Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.33.2 КоАП РФ Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 300 рублей», - уточнили в суде.

Будучи должностным лицом, Михалков не предоставил отчет об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования в установленный срок. Он не пришел на заседание и не предоставил доказательств причины своей неявки, поэтому дело рассмотрели без его присутствия.

Кинорежиссер ранее обратился в суд с требованием взыскать с украинских чиновников более 49 миллионов рублей за бесхозяйственное поведение в Крыму.

Штрафы Суд Никита Михалков
23 декабря 2024, 13:17
Актриса Кабо стала жертвой сталкера
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В Сети появилась информация о том, что актрису Ольгу Кабо преследует ее фанат — ранее судимый бывший зампред парламента Омской области. Сама артистка рассказала 360.ru, что среди правоохранителей произошла утечка информации.

«К сожалению, в курсе этой истории были правоохранительные органы. Я не давала никакого интервью, просто меня обманули и слили информацию», - объяснила она.

Актриса отказалась давать комментарии и не подтвердила, что данные о ее сталкеринге - правда.

«На данный момент я ни о чем не говорила и не собиралась говорить», - подчеркнула она.

Ранее случай сталкеринга произошел в Казани. Курьер начал преследовать понравившуюся клиентку, которая отказалась идти с ним на свидание.

Мужчина узнал номер телефона девушки, писал ей с разных аккаунтов и угрожал. Психолог Анастасия Валуева объяснила, что причиной сталкеринга может быть психическое расстройство или психологические особенности человека.

Полиция Актеры
23 декабря 2024, 11:41
Лариса Долина встретит Новый год в квартире, проданной по указанию мошенников
Global Look Press
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Певица Лариса Долина планирует встретить Новый год в пятикомнатной квартире, проданной по указанию мошенников. Об этом сообщил телеканал НТВ в программе «Ты не поверишь!»

В интернете появилось также видео с новогодней елкой в квартире.

В августе певица сообщила, что стала жертвой мошенничества. Она рассказала, что аферисты выманили у нее деньги, вынудив продать квартиру в центре Москвы, и от ее имени разместили обращение в поддержку Украины, от которого сама Долина категорически открестилась.

Вскоре после этого в Хамовнический суд поступил иск от покупательницы злополучной квартиры Полины Лурье, которая потребовала выселить оттуда артистку, ее дочь и внучку. В ответ Долина обвинила Лурье в неосмотрительности, указав, что квартиру продали намного дешевле рыночной цены, и попросила суд признать сделку купли-продажи недействительной и вернуть ей деньги.

Мошенничество Новый год Квартиры Лариса Долина
23 декабря 2024, 10:45
Стало известно о крупном долге Влада Бумаги перед налоговой
РИА «Новости»
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Блогер Влад Бумага задолжал налоговой службе почти миллион рублей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Влад Бумага должен выплатить 974 913 рублей единого налогового платежа.

«Кроме того, блогер не платит штрафы ГИБДД. В частности, он совершил четыре нарушения. За каждый Бумага должен заплатить штраф в размере 500 рублей», - указал собеседник издания.

По его данным, в отношении молодого человека завели дело об административном правонарушении.

Ранее стало известно, что приставы разыскивают покинувшего ранее Россию рэпера Лигалайза (настоящее имя - Андрей Меньшиков), у которого осталась задолженность в размере 612 тысяч рублей перед налоговой службой, а также по кредитам.

Известно, что музыкант, который с 2023 года живет в Литве.

Долги Блогеры

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