Театр имени Маяковского потребовал выселить актера Макогона из служебной квартиры
Московский академический театр имени Владимира Маяковского подал иск в Замоскворецкий районный суд на актера Александра Макогона с требованием освободить служебное жилье. Об этом сообщил «Московский комсомолец».
По данным издания, представители театра хотят признать артиста и его семью утратившими право пользоваться служебной квартирой и снять их с регистрации.
Актер уточнил журналистам, что не служит давно в театре, а по какой причине подали иск только сейчас - не знает.
Ранее сбежавшую из России актрису Ингеборгу Дапкунайте суд обязал выписаться из московской квартиры. Она продала жилье, взяла деньги у нового владельца и перебралась в Лондон.