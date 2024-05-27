Тайное торжество. Эмин Агаларов снова женился на модели Гавриловой

Пара расписалась в одном из столичных ЗАГСов, а вечером собрала друзей на закрытое торжество в ресторане. Помещение было декорировано в белом цвете, столы украсили живыми цветами.

По данным издания, невесту на свадьбу собрал один из лучших стилистов Москвы. Кадры праздника в соцсетях пока не появились, так как гостей попросили ничего не выкладывать.

Впервые Агаларов и Гаврилова поженились в 2018 году, оформив таким образом свои пятилетние отношения. Свадьба была роскошной. На нее пригласили порядка 250 человек, в том числе и отечественных и зарубежных знаменитостей.

Спустя пять месяцев у них родилась дочь, а через два года они уже решили расстаться.

О том, что бывшие супруги снова сошлись начали говорить несколько месяцев назад. В одном из интервью певец признавалась, что хотел бы еще одного ребенка, но Гаврилова пока сопротивляется.

Ранее блогерша Екатерина Диденко, потерявшая мужа после вечеринки с сухим льдом, рассказала, что скоро выйдет замуж за актера Влада Черных.