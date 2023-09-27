Татьяна Арнтгольц ушла из программы «Жди меня»

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По данным издания 7days.ru в новом выпуске программы Александр Лазарев представит свою новую соведущую. Ею стала артистка Алена Бабенко.

«Таня ушла из „Жди меня“ по собственному желанию, много лет отдала данному проекту, но сейчас ей захотелось больше времени посвящать театральным постановкам, съемкам в кино», - рассказал он.

Арнтгольц и Лазарев работали на одной площадке с 2018 года. Актриса признавалась, что первые съемки были для нее очень эмоциональными. По словам Татьяны, были моменты, когда она не могла нормально спать после съемок по двое суток.

«Казалось бы, 18 лет в профессии, видела многое. Но нет, есть еще вещи, способные удивлять», - отметила актриса.

Арнтгольц родила сына от актера Марка Богатырева в марте 2021 года. Звездная пара сыграла свадьбу в 2020 году в Москве. Артисты начали встречаться с 2018 года, когда познакомились на съемках сериала «Наживка для ангела».

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