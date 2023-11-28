Тарасова рассказала о слезах Медведевой по вине Милохина

«Ой, как же Женя сильно плакала из-за Милохина. Но если сейчас она записывает с ним интервью, значит ей абсолютно все равно на него. И это прекрасно, что Жене все равно на такого человека!» - рассказала она.

Милохин покинул шоу в октябре прошлого года. Свое решение 21-летний блогер объяснил усталостью.

Ранее Евгения Медведева подтвердила, что состоит в отношениях с коллегой Дмитрием Чигиревым. Парня уже несколько раз замечали в обществе спортсменки. Звезда опубликовала ролик из отпуска на Мальдивах. Там видно, что девушка романтично обнимает молодого человека. В нем поклонники сразу признали Чигирева.

В апреле этого года она заявила о решении завершить спортивную карьеру. Медведева объяснила, что у нее появились проблемы со спиной.