Тарасова довела Валю Карнавал до слез на шоу «Ледниковый период»

Карнавал выступила в паре с бронзовым призером Олимпиады Никитой Кацалаповым. Тарасова заявила, что если бы судила только фигуриста, то поставила бы на 10 баллов больше. Однако ошибки блогера принесли тандему плохой результат.

«В номере ничего не было - ни любви, ни разговора. Мне он не понравился. Были только определенные интересные движения. <…> Кроме спотыканий, они ничего нам этим номером не сказали», - сказала она.

После этих слов Карнавал расплакалась. Она заявила, что после первой неудачи постаралась собраться, но не сумела вернуть контроль над ногами после шестичасовых тренировок.

В октябре появились слухи об ухудшении самочувствия Тарасовой. Она опровергла их и заявила, что принимает участие в съемках «Ледникового периода».