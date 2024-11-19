19 ноября 2024, 00:21

Тарасова довела Валю Карнавал до слез на шоу «Ледниковый период»

РИА «Новости»
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Заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой не понравилось выступление блогера Вали Карнавал в роли Уэнсдей на шоу «Ледниковый период». Из-за резких слов члена жюри девушка расплакалась, сообщил Sport24.

Карнавал выступила в паре с бронзовым призером Олимпиады Никитой Кацалаповым. Тарасова заявила, что если бы судила только фигуриста, то поставила бы на 10 баллов больше. Однако ошибки блогера принесли тандему плохой результат.

«В номере ничего не было - ни любви, ни разговора. Мне он не понравился. Были только определенные интересные движения. <…> Кроме спотыканий, они ничего нам этим номером не сказали», - сказала она.

После этих слов Карнавал расплакалась. Она заявила, что после первой неудачи постаралась собраться, но не сумела вернуть контроль над ногами после шестичасовых тренировок.

В октябре появились слухи об ухудшении самочувствия Тарасовой. Она опровергла их и заявила, что принимает участие в съемках «Ледникового периода».

Спортсмены Фигурное катание Блогеры Татьяна Тарасова
18 ноября 2024, 14:22
Умер автор песен Эдит Пиаф
Global Look Press
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В возрасте 95 лет скончался французский композитор и певец Шарль Дюмон. Об этом Agence France-Presse сообщила подруга музыканта Флоранс.

Композитор умер вечером в воскресенье, 17 ноября, у себя дома в Париже. Причиной смерти Флоранс назвала продолжительную болезнь.

Шарль Дюмон известен широкому кругу слушателей как автор и соавтор свыше 30 самых известных песен, записанных французской певицей Эдит Пиаф, в том числе Non, je ne Sorryte Rien («Нет, я ни о чем не сожалею»).

Эту композицию и ее отрывки часто использовали в различных кинокартинах. Мелодию также можно услышать в советском сериале «Семнадцать мгновений весны».

Дюмон работал с поэтом Жаком Брелем и написал песню Je m’en remets à toi - «Я полагаюсь на тебя». Кроме того, композитор писал музыку для телевизионных шоу, например Trafic Жака Тати в 1971 году и Michel Vaillant в 1967 году.

Песни Музыка
17 ноября 2024, 12:27
Стала известна возможная причина смерти экс-солиста «На-На» Левкина
Global Look Press
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Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин мог скончаться из-за последствий перенесенного онкологического заболевания. Об этом 360.ru рассказал его концертный директор Александр.

«Подозреваем, что это прошедшие болячки, связанные с раковой опухолью. Ну, все равно заключение сделает только уже медэкспертиза. Нам трудно пока это комментировать», - сказал он.

Александр подтвердил, что в планах Левкин было много выступлений. Ближайший концерт должны были дать в Подмосковье в следующую пятницу - 23 ноября.

«Это мой ближайший друг. Я его концертный директор на протяжении уже более 15 лет», - отметил он.

В последнее время выступления Левкина стали особенно популярными. Концертный директор связал это со сменой репертуара музыканта. Он стал исполнять композиции, посвященные семейным ценностям. Пел про мать, отца, жену, своих дочерей.

«То есть здесь совершенно другой формат песенный был», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Что будет с проданными билетами - пока не решали. Конечно, пообещал Александр, зрителям вернут деньги.

«В любом случае сделаем вечер памяти Владимира Левкина», - добавил он.

О месте и дате прощания с музыкантом сообщат позже.

Ранее продюсер и композитор Бари Алибасов отметил, что Левкин был прекрасным артистом. Он внес большой вклад в группу «На-На», но спустя некоторое время решил начать сольную карьеру

Концерты Музыка Артисты
17 ноября 2024, 12:07
«Он был прекрасный артист, как и все артисты группы „На-на“». Алибасов — о Левкине
РИА «Новости»
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Певец Владимир Левкин был прекрасным артистом, но он не смог вернуться на сцену после ухода из группы «На-на». Об этом 360.ru заявил продюсер и композитор Бари Алибасов.

Создатель «На-на» рассказал, что Левкин внес большой вклад в группу, но спустя некоторое время решил начать сольную карьеру.

«Он был прекрасный артист, как и все артисты группы „На-на“. Понятно, что в группе „На-на“ работали выдающиеся деятели кино, театра, эстрады, потому что они, собственно, и создавали популярность группы „На-на“. Он был таким же, как и все остальные», - объяснил Алибасов.

По его словам, коллективу было тяжело после ухода Левкина.

«Все-таки, он был самым ярким артистом. Такова была цель и работа моя - делать артистов популярными, чтобы дорогие зрители почаще ходили и приносили свои денежки мне в карман. Он решил, что он сам будет все успешно делать, и ушел», - подчеркнул продюсер.

Он добавил, что после ухода из «На-на» Левкин перестал быть популярным. Певец не смог реализовать свой творческий потенциал и пропал со сцены, отметил Алибасов.

«К его несчастью, он буквально уже через месяц-три исчез вообще со сцены. Отсюда и пошло все остальное. И отсутствие работы, и отсутствие возможности реализовать себя, и так далее. Как всегда бывает с артистами, которые слишком высоко начинают себя оценивать, а в результате исчезают», - подытожил он.

Левкин скончался 17 ноября на 58-м году жизни. О смерти артиста сообщила его жена.

Музыка
17 ноября 2024, 12:02
«Столько планов было». Экс-солиста «На-на» Юрина ошарашила новость о смерти Левкина
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Экс-солиста «На-на» Валерия Юрина шокировала новость о смерти его коллеги Владимира Левкина. В интервью 360.ru музыкант сообщил, что не может сдержать слез.

«Только концерт отработали! У нас полный зал народу был, зайти некому, люди билеты не могли купить. Столько планов было! <…> Меня новость ошарашила» - сказал Юрин.

Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин ушел из жизни в возрасте 57 лет. О смерти музыканта рассказала его супруга. Причина смерти певца пока неизвестна.

В начале 2000-х у певца обнаружили рак лимфатической системы в четвертой стадии, сообщила Lenta.ru. Он перенес две пересадки костного мозга и курсы химиотерапии, но сумел победить болезнь.

Музыка Артисты

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