«Таракан на спине». Фигурист Костомаров пожаловался на жизнь без протезов

По его словам, пока он находится на ногах, то чувствует себя полноценным человеком.

«Когда домой приходишь и отстегиваешь все протезы, понимаешь, что ты как таракан на спине, который перевернуться не может», - заявил олимпийский чемпион.

Костомаров признался, что уже привык жить с протезами, но пока еще сложно надевать их по утрам. С обычными бытовыми вещами ему помогает супруга Оксана Домнина.

В начале марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его супруга тяжело переживала болезнь своего партнера по танцам на льду. Татьяна Навка плакала ночами, когда еще было неизвестно, пойдет ли Костомаров на поправку.

Не так давно фигурист удивил подписчиком катанием на сноуборде , опубликовав видео у себя на канале.