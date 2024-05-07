07 мая 2024, 14:57

«Таня уже пристрастилась». Продюсер указал на вредную зависимость Овсиенко

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Продюсер Сергей Дворцов предположил, что певица Татьяна Овсиенко пристрастилась к алкоголю. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

Слухи о возможной алкогольной зависимости у Овсиенко возникли в 2020 году после откровений ее подруги. Она заявила, что артистку спаивает супруг. Затем психолог Елена Перелыгина на телешоу «Мужское/Женское» отметила, что у артистки «лицо алкоголика».

Кроме того, зрители концерта в Краснодаре заметили, что певица шаталась. Еще на одном выступлении у нее пропал голос, она пела шепотом.

Дворцов предположил, что Овсиенко чрезмерно увлеклась спиртным, которое исполнители часто употребляют перед выступлениями.

«Просто Таня уже пристрастилась. Дай Бог, чтобы она не переросла из артистки уже в алкоголичку, потому что все-таки ее хиты любят, ее слушают», - сказал Дворцов.

Он выразил опасения, что алкоголь приведет к завершению карьеры певицы. Уже сейчас ее корпоративы стоят не так много - всего 600-800 тысяч рублей.

Внешний вид 57-летней Овсиенко шокировал пользователей Сети. У артистки заметно изменилось лицо.

Концерты Алкоголь Музыка Шоу-бизнес
08 мая 2024, 14:04
«Сильно болею». Андрей Губин объявил о завершении карьеры
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Певец Андрей Губин завершил музыкальную карьеру и больше не будет выступать на публике. Об этом артист сообщил в беседе с KP.RU.

При этом Губин отметил, что пока не решил, кому передать свой репертуар, потому что не следит за тенденциями в музыкальной индустрии.

«Пока не знаю, кому дадут петь мои песни. Не особо слежу за современным шоу-бизнесом. Вот группа „Моя Мишель“ мне нравится. Кто у нас еще есть? Клава Кока? Она красивая девушка, но поет не так красиво», - сказал собеседник издания.

Губин добавил, что получал предложения от продюсера Игоря Крутого по организации концерта с его песнями. Однако тот отказался от участия в мероприятии и присутствовал на концерте как зритель.

«Я очень сильно болею, петь не могу», - пояснил артист.

В феврале этого года певец рассказал, что страдает левосторонней прозопалгией - заболеванием, которое вызывает боли в лице. На сцену он не выходит уже 15 лет.

Концерты Песни Музыка Шоу-бизнес
08 мая 2024, 12:48
Рудковская пообещала, что концерт Канье Уэста в Москве все-таки состоится
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Концерт рэпера Канье Уэста в Москве все-таки состоится, но не летом, а осенью. Об этом заявила продюсер Яна Рудковская в личном Telegram-канале.

Ранее СМИ сообщали о грядущем концерте Уэста. Он якобы должен был пройти 8 июня, в 47-й день рождения музыканта, в Москве на стадионе «Лужники».

Позже создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников в беседе с 360.ru опроверг слухи о выступлении экстравагантного рэпера. Промоутер заявил, что многие коллеги пытались договориться с Уэстом, однако им это не удалось. Ничего не знали о мероприятии и в «Лужниках».

Рудковская заявила, что Канье Уэст все же приедет в Россию. Ей рассказал об этом в личной беседе организатор концертов мировых звезд в России Женя Финкельштейн. Рэпер задумался о посещении страны еще несколько лет назад.

«Еще до начала СВО мне позвонила Мира Дума и сказала, что Канье хочет в Россию», - рассказала продюсер.

Однако концерт, по ее словам, назначили на осень, а не на лето. По словам Рудковской, организация шоу в такие сжатые сроки была бы невозможна. Мероприятие нужно согласовать со многими структурами и обеспечить его тотальную безопасность.

«Продюсеры и организаторы знают, что концерт с „Лужниками“ нужно согласовывать за две-три недели точно, а еще с полицией и прочими структурами. Было бы физически невозможно в такой срок уложиться, никто так не делает», - отметила она.

Кроме того, указанная дата, 8 июня, уже забронирована другим исполнителем.

Официального подтверждения информации от Канье Уэста или Финкельштейна пока не поступало.

Концерты Музыка Яна Рудковская Канье Уэст Москва Шоу-бизнес
08 мая 2024, 12:24
Кристина Орбакайте отправилась с мужем в романтический отпуск
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым отправились в отпуск в Италию. Артистка выложила в соцсетях снимок из ресторана на острове Капри.

Певица надела черное кожаное платье и аксессуары и очки в цвет. На фотографии она предстала в объятиях супруга.

«Открываем май–май-май на Капри! Всем любви и мира!» - подписала фото Орбакайте Артистка также показала поклонникам вид на Тирренское море из номера своего отеля. Видео она сопроводила песней Beautiful Life.

На отдых супруги отправились вдвоем. Дочь певицы Клавдия осталась в США.

Сейчас Кристина Орбакайте готовит осенний тур по 10 городам США и Канады. Однако певица, уже дважды уезжавшая из России в Америку, готова вновь посетить страну для выступлений на частных мероприятиях. При этом гонорар артистки существенно вырос - до 5,5 миллиона рублей за концерт.

Отпуск Музыка Шоу-бизнес
08 мая 2024, 11:35
Звезда «Ворониных» рассказала о пробах в спин-оффе
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Актриса Мария Ильюхина показала неудачные пробы в спин-оффе «Ворониных». Она опубликовала кадры в своих соцсетях.

Артистка воссоздала происходившее на кастинге и поделилась с подписчиками видеороликом. По словам 20-летней Ильюхиной, ее попросили добавить в игру эмоций.

«Я видела эту сцену по-другому, но мне сказали ее сделать так. Сказали: „Больше страсти, больше секса“. Я ответила: „Ну ладно“», - рассказала подписчикам актриса.

Ильюхина отметила, что никто из команды, кроме нее, не проходил пробы. Артистка была уверена, что после кастинга ее возьмут в проект. Однако спин-офф начали снимать без ее участия.

«Когда слилась информация, что проект в производстве, меня это ввело в недоумение. Естественно, я стала все узнавать. Как ответили продюсеры телеканала: „Это такая творческая задумка“», - поделилась Ильюхина.

Продюсеры решили остановиться на другой исполнительнице. Повзрослевшую Машу сыграет актриса Карина Орлова.

Сериалы Кино Актеры

Новости по теме