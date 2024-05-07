«Таня уже пристрастилась». Продюсер указал на вредную зависимость Овсиенко

Слухи о возможной алкогольной зависимости у Овсиенко возникли в 2020 году после откровений ее подруги. Она заявила, что артистку спаивает супруг. Затем психолог Елена Перелыгина на телешоу «Мужское/Женское» отметила, что у артистки «лицо алкоголика».

Кроме того, зрители концерта в Краснодаре заметили, что певица шаталась. Еще на одном выступлении у нее пропал голос, она пела шепотом.

Дворцов предположил, что Овсиенко чрезмерно увлеклась спиртным, которое исполнители часто употребляют перед выступлениями.

«Просто Таня уже пристрастилась. Дай Бог, чтобы она не переросла из артистки уже в алкоголичку, потому что все-таки ее хиты любят, ее слушают», - сказал Дворцов.

Он выразил опасения, что алкоголь приведет к завершению карьеры певицы. Уже сейчас ее корпоративы стоят не так много - всего 600-800 тысяч рублей.

Внешний вид 57-летней Овсиенко шокировал пользователей Сети. У артистки заметно изменилось лицо.