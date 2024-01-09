09 января 2024, 05:10

«Таланта не хватает». Ливанов объяснил, почему сбежавшие из РФ звезды непопулярны за рубежом

РИА «Новости»
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Российским артистам, которые покинули Родину и не смогли состояться за границей, не хватает таланта. Об этом заявил 88-летний народный актер РСФСР Василий Ливанов в беседе с aif.ru.

У знаменитости спросили, почему некоторые русские звезды не смогли состояться в других странах. Например, сбежавший из России Артур Смольянинов* теперь зарабатывает разовыми выступлениями и подкастами.

«Как всякий талант, русский может состояться в любой стране. И есть примеры, когда актеры состоялись, работая за границей. Но если таланта нет, тогда, конечно, состояться невозможно. Не востребованы наши уехавшие как актеры? Значит, таланта им не хватает!» - заявил Ливанов.

Ранее стало известно, что Смольянинов* решил заняться музыкальной деятельностью после карьерных неудач в Латвии. Мужчина собрал группу единомышленников-латышей, с которыми познакомился полтора года назад. Коллектив артиста назвали cheLovek. В течение года участники состава играли в местных переходах.

* Артур Смольянинов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Росфинмониторинг включил Артура Смольянинова в список террористов и экстремистов.

Кино Россия Актеры
09 января 2024, 05:14
Анастасия Волочкова опубликовала фотографию топлес с Мальдив
РИА «Новости»
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Балерина Анастасия Волочкова поделилась со своими подписчиками в Instagram* фотографией с Мальдивских островов. Перед съемкой селфи она надела на себя только стринги.

Откровенную фотографию Волочкова сделала в ванной: перед публикацией она закрыла интимные места изображением ящериц. Артистка заявила, что «фигура позволяет» ей делиться такими провокационными снимками.

Подробностями своего путешествия на Мальдивы она поделилась в Telegram-канале. Волочкова назвала острова «местом перезагрузки» и призналась, что «заслужила отдых» перед участием в следующих проектах.

Подписчики к публикации Волочковой отнеслись неоднозначно: фанаты похвалили балерину за смелость и отметили ее фигуру, однако многие комментаторы сочли снимок неуместным и раскритиковали внешность танцовщицы.

Ранее Волочкова призналась, что не получила приглашение на скандальную вечеринку телеведущей Анастасии Ивлеевой. По ее словам, на мероприятии собрались только «лохи».

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

Анастасия Волочкова
09 января 2024, 04:00
Киркорова после «голой» вечеринки не пригласили на фестиваль «Жара Fest» в Дубае
РИА «Новости»
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В Дубае 6 и 7 января прошел фестиваль «Жара Fest», короля российской эстрады Филиппа Киркорова не пригласили в состав исполнителей. Новый формат концерта представил бизнесмен и певец Эмин Агаларов, выступающий как Emin.

Концерты проходили на территории отеля Jumeirah Beach. В состав звездных исполнителей вошли азербайджанские исполнители Jony и Bahh Tee, российские артисты рэпер Егор Крид, Стас Михайлов и группа «Дискотека Авария», а также украинская певица Ани Лорак. Цены на билеты начинались от 9300 рублей до 136,2 тысячи рублей.

Филиппа Киркорова в качестве исполнителя на фестиваль не пригласили. Певец в этот момент был в Дубае, он впервые после «голой вечеринки» вышел на сцену в ресторане Chalet Berezka. Киркоров исполнил свои основные хиты и представил совместную песню с Михаилом Шуфутинским под названием «Жара в Дубае». Во время концерта Киркоров признался в любви к России , несмотря на черную полосу.

Филипп Киркоров Концерты Россия Фестивали Дубай
09 января 2024, 03:04
Сбежавшая после начала СВО актриса Раппопорт продолжила зарабатывать в России
Pixabay
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Сбежавшая из России после начала спецоперации актриса Ксения Раппопорт продолжает зарабатывать в России, сообщило издание New Magazine. Основной доход ей по-прежнему приносят отечественные фильмы и постановки.

Раппопорт приобрела недвижимость в Италии до начала СВО, однако о полном переезде заявила только в 2022 году. Несмотря на открытую позицию против спецоперации, актриса продолжала возвращаться в родную страну, зарабатывая на съемках.

Ситуация Раппопорт ухудшилась после того, как постановки с ее участием начали снимать с афиш, опасаясь скандалов, но в этом году спектакли с ее участием должны состояться в крупнейших городах страны.

Раппопорт известна в Италии за счет участия в фильме «Незнакомка» и роли ведущей Венецианского кинофестиваля. Однако даже на пике своей европейской популярности большую часть средств она получала из России.

В конце 2022 года президент Владимир Путин исключил Раппопорт из попечительского совета фонда «Круг добра». Своего места также лишилась уехавшая из страны Чулпан Хаматова.

Кино Фильмы Актеры
09 января 2024, 02:29
Уехавшая из России дочь Владимира Машкова получила роль в Голливуде
Unsplash
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Покинувшую Россию дочь актера Владимира Машкова Мария ждет дебют в американском кинематографе. Россиянка сыграет космонавтку Веронику в фантастическом фильме «МКС», сообщило издание Space.com.

Картина расскажет историю международного экипажа космонавтов, оказавшихся на МКС во время крупного конфликта на Земле. От своих стран они получат приказ установить контроль над станцией и будут вынуждены бороться друг с другом.

Съемки фильма начались в 2021 году, а летом прошлого года картина дебютировала на международных фестивалях, удостоившись положительных оценок от критиков. Рейтинг «МКС» на платформе Rotten Tomatoes составил 92%. Премьера картины для широкой аудитории состоится 19 января, однако до российских кинотеатров она официально не дойдет.

Машкова уехала из России несколько лет назад, что стало причиной ее ссоры с отцом. Ранее актер заявил, что уехавшие из страны после начала СВО артисты делают большую ошибку. По его словам, жители других стран никогда не смогут прочувствовать россиян, поэтому эмигрантам придется менять свое самосознание.

Кино Фильмы Актеры

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