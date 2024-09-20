20 сентября 2024, 10:52

Таксист на Maybach напал на Луку Сафронова в Петербурге

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Между пианистом Лукой Сафроновым и водителем сервиса премиального такси в Санкт-Петербурге случился конфликт, закончилась ссора тем, что таксист напал на музыканта. Подробности сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника канала, причиной нападения стал спор о разрешенной остановке и заезде во двор на улице Полтавской. Водитель утверждал, что Сафронов, заказывая такси, попросил его остановить машину на участке дороги, где это делать запрещено.

«Когда же выяснилось, что водитель на самом деле не прав, он все равно продолжил заставлять пианиста выйти из машины. В итоге он схватил его за руку и выволок из автомобиля», - пояснил собеседник Baza.

Ранее в Москве в районе аэропорта Шереметьево водитель такси выстрелил в пассажира из травматического пистолета. Во время поездки он повздорил с клиентом и врезался в металлическое ограждение, а после этого достал оружие и выстрелил в мужчину. По факту нападения возбудили уголовное дело.

Санкт-Петербург Музыка Такси
20 сентября 2024, 09:36
Вместо врачей идут к «чародею». Кашпировского попросили проверить на мошенничество
РИА «Новости»
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Представители правозащитного центра «Сорок сороков» направили в Следственный комитет письмо с просьбой проверить Анатолия Кашпировского на мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Активисты выразили беспокойство по поводу того, что на сеансы к Кашпировскому приходят пенсионеры, которые надеются таким образом решить проблемы со здоровьем.

«Вместо врачей доверяют свое здоровье чародею, который заставляет, например, приносить килограммы хлорки тех, у кого на нее аллергия. Причем такие сеансы „излечения“ Кашпировский завуалировано называет „творческими встречами“», - возмутились общественники.

Также СК просят проверить Кашпировского на уклонение от уплаты налогов и осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

По данным Shot, гипнотизеру помогают организовывать мероприятия 34-летний Владислав С., который имеет ИП в области театральных искусств, зарегистрированное в Казахстане, а также 55-летний совладелец компании в области исполнительских искусств Сергей Р.

Ранее стало известно, что Кашпировский за четыре дня сеансов в Москве заработал около шести миллионов рублей.

Экстрасенсы Москва
20 сентября 2024, 05:14
Второй Киркоров. Поклонники удивились новому стилю Стаса Михайлова
РИА «Новости»
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Певец Стас Михайлов шокировал фанатов внезапным преображением. Жена артиста Инна опубликовала свежее фото с мужем в Instagram*.

На кадрах пара стояла на крыльце дома. Исполнитель был в сером, расстегнутом пиджаке, джинсах с крестами и цепями, ботинках на платформе, носы которых украсил принт клыков. Однако брутальный стиль одежды оказался не единственным нововведением в образ артиста. Он отрастил волосы и бороду, а также надел темные очки.

Поклонники удивились переменам в кумире. Некоторые даже назвали его вторым Филиппом Киркоровым. У поп-короля похожая прическа и борода, а также он часто носит пиджаки на распашку.

Это уже не первый раз, когда Стас Михайлов удивляет фанатов внешним видом. Ранее поклонников рассмешил его костюм на музыкальном фестивале Dream Fest в Баку. Вокалист пришел в черном жилете с глубоким декольте.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Фото Одежда Стас Михайлов
20 сентября 2024, 03:57
«Водочка или коньячок». Стали известны условия выступления Григория Лепса
РИА «Новости»
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Выступление Григория Лепса стоит до шести миллионов рублей, рассказал изданию Passion.ru продюсер и шоумен Сергей Дворцов. Он добавил, что в райдере певца значатся закуски и крепкий алкоголь.

По словам Дворцова, стоимость выступления Лепса осталась примерно на прежнем уровне.

«Его гонорары колеблются от 4,5 миллиона рублей до шести миллионов, в зависимости от мероприятия и заказчика <…> В райдере у него холодные и горячие закуски, присутствует алкоголь - водочка или коньячок», - рассказал собеседник Passion.ru.

В начале сентября Григорий Лепс выступил на свадьбе детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой и основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. По предварительным данным, торжество могло обойтись в 20 миллионов рублей.

Недавно исполнитель опубликовал фото со своей 18-летней возлюбленной. Пара отдыхала в Турции, Лепс показал снимок в своих соцсетях.

Музыка Деньги Григорий Лепс
19 сентября 2024, 11:47
Стало известно, сколько заработал Кашпировский за 4 дня новых сеансов в Москве
РИА «Новости»
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Анатолий Кашпировский за четыре дня сеансов в Москве заработал около шести миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника канала, 85-летний гипнотизер не стал регистрировать свой бизнес ни на свое имя, ни на имя жены.

«Каждому гостю на входе предлагают закинуть донатик, видимо, для того, чтобы ясновидящий мог более ясно увидеть все болячки своих „пациентов“», - с иронией предположили авторы сообщения.

Оплатить участие в сеансах Кашпировского, по их информации, можно либо наличными, либо - если речь идет о покупке дисков, книг или соли гипнотизера - переводом на его личную карту.

В феврале он уверял, что «гол как сокол» , поскольку потерял все деньги и жилье после переезда в США. Сейчас, по словам Кашпировского, он живет в квартире, которую ему выделила Госдума.

Кроме того, гипнотизер женился на своей помощнице , которая моложе его на 20 лет.

Деньги Экстрасенсы Москва

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