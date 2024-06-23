23 июня 2024, 14:20

«Такого у меня никогда не было». Дилара — об отношениях с Бустером

Телеканал «360»
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После расставания с Моргенштерном* сердце его бывшей супруги завоевал блогер Слава Бустер. О том, как ему это удалось, Дилара Зинатуллина рассказала в шоу Арины Ростовской «Утро в халате» на 360.ru

«Мы случайно познакомились. Это была первый раз в моей жизни такая история, когда случайности неслучайны. Я как раз переехала из Дубая в Москву, подумала, что Новый год - семейный праздник, буду праздновать с родителями. Слава в это время подумал то же самое и уехал за город к маме», - поделилась Дилара.

Потом, пояснила девушка, ей позвонила подруга, стала звать на тусовку, сказала, что под нее сняли целый дом. И в итоге она согласилась. Бустер, как оказалось позже, тоже решил туда заглянуть.

«И там в одной компании мы начали общаться и поняли, что нравимся другу другу. Зацепило меня, наверное, его чувство юмора. И я чувствую уверенность с ним - как за каменной стеной. Такого у меня никогда раньше не было», - подчеркнула она.

У Бустера, по словам Дилары, всегда есть четкий план. Он как сказал, так и сделал, пояснила она. А вот в отношениях с Моргенштерном* такого не было.

«Там (в распавшемся браке - прим. ред.) был такой момент, что может быть и так, и так, и вот не было стабильности, не было такой уверенности в завтрашнем дне», - добавила Дилара.

При этом родители, заметила девушка, никогда не мучили ее расспросами, не выражали беспокойства за эти отношения.

«И только спустя какое-то время я сама у них спросила, почему они не задавали таких вопросов. А они ответили, что догадывались, что примерно так все и будет», - пояснила собеседница 360.ru.

О разводе с Моргенштерном* Дилара объявила в апреле 2022 года. Отношения дали трещину вскоре после свадьбы. Отдельно Зинатуллина подчеркнула, что расстаться им удалось без скандалов.

* Алишер Моргенштерн признан иноагентом в России.

Блогеры Моргенштерн
23 июня 2024, 15:01
Пранк о курсах с бубном и свиньей. Дилара разыграла мать на шоу Арины Ростовской
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Бывшая жена Моргенштерна* Дилара Зинатуллина разыграла свою маму в шоу Арины Ростовской «Утро в халате» на 360.ru. По заданию ведущей девушка рассказала по телефону о планах запустить курсы о женской проявленности с бубном и «норвежской степной свиньей».

Во время звонка Дилара заявила матери, что задумывается о том, что ей стоит начать вести такие курсы, потому что она сама очень женственная и это отмечают многие в ее окружении.

«И я вот решила, что возьму бубен и свинью степную норвежскую и буду этим всем заниматься», - пояснила она.

Делать это стоит не онлайн, продолжила девушка, а в обычном формате: снимать залы и рассказывать зрителям о женской энергии.

В ответ на вопрос, зачем ей бубен и свинья, Дилара ответила, что это ей сказали, «так будет лучше работать». Бубен поможет в донесении информации, а животное нужно для антуража, подчеркнула Зинатуллина.

Мать сначала осторожно поддержала новую идею дочери, но затем поинтересовалась, что у нее с голосом и не записывает ли она разговор. Тогда Дилара призналась, что это пранк.

Отдельно ведущая провела с гостьей небольшой блиц. Отвечая на вопросы, девушка призналась, что больше всего ценит в людях доброту и честность, в себе особенно любит глаза, а самой большой ее мечтой недавно была покупка квартиры в центре Москвы.

«Чтобы быть счастливым, нужно найти работу, которая тебе будет в кайф, нужно вкусно кушать, иметь позитивное окружение и желательно еще классную вторую половинку », - добавила Дилара.

На вопрос о том, что бы она никогда не смогла простить, блогер заявила, что не стала бы мириться с обманом.

* Алишер Моргенштерн признан иноагентом в России.

Блогеры
23 июня 2024, 14:26
Экс-супруга Моргенштерна рассказала о своих музыкальных планах
Телеканал «360»
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Экс-супруга рэпера Моргенштерна* Дилара Зинатуллина призналась, что в будущем видит себя в качестве певицы. О занятиях вокалом, планах на будущее и знакомстве с Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым девушка рассказала в шоу Арины Ростовской на 360.ru.

«Если говорить о шоу-бизнесе , я как будто сразу понимала, куда иду, это было взвешенное решение. И это был постепенный путь, я как раз была в отношениях с Алишером*, и когда он начал подниматься, мы были парой. И этот путь, скажем так, проходила вместе с ним, видела все изнутри, и понимала», - пояснила она.

После расставания с мужем, по словам Дилары, она задала себе четкий вопрос, чем хочет заниматься в будущем. Вариантов было несколько - можно было вернуться учиться в нефтегазовый университет, куда-то спонтанно переехать или вернуться в Москву, заниматься своим бизнесом (у Зинатуллиной есть свой салон красоты в столице) и развивать блог.

«Музыкой я начала заниматься с недавнего времени, стала ходить на вокал. Мне говорят, что у меня очень быстро все получается, и меня заинтересовало это направление. Я вижу себя в качестве певицы, просто у меня сейчас тот этап, когда я нащупываю, что конкретно мне нужно, куда мне хочется», - пояснила Дилара.

Со знаменитыми артистами, по ее словам, ей пока работать не доводилось, но у нее есть много звездных знакомых.

«Знакома с Киркоровым и Басковым. Они очень классные, они мне импонируют. Мы познакомились на днях рождения», - добавила девушка.

*Алишер Моргенштерн признан иноагентом в России.

Блогеры Музыка Моргенштерн
23 июня 2024, 14:09
Зачем вообще реагировать? Дилара рассказала, как справляться с хейтом
Телеканал «360»
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Экс-супруга рэпера Алишера Моргенштерна* Дилара Зинатуллина поделилась советом, как справляться с хейтом. По ее мнению, реагировать на него не следует — в этом нет никакого смысла. О своем отношении к хейтерам и работе с психологом девушка рассказала в шоу Арины Ростовской «Утро в халате» на 360.ru

«Зачем вообще на хейт реагировать? Ну есть он и есть. Всегда был и в жизни, и в интернете. У всех он был, кто как-то проявляет себя и выделяется», - заявила Дилара.

По словам девушки, хейтеры из Сети никак ее не задевают. Хотя, безусловно, все люди воспринимают подобную онлайн-агрессию по-разному. Кому-то может быть легче прорабатывать какие-то моменты со специалистом.

«Я не хожу к психологу, но ходила, и он мне очень помогал, поэтому я считаю, что это очень крутая практика», - поделилась она.

Расслабляться и заряжаться положительными эмоциями, по словам Зинатуллиной, ей помогает музыка. Ее девушка включает сразу подъема утром.

«Каждое утро слушаю музыку, включаю ее сразу, когда иду умываться и чистить зубы, заряжаюсь с помощью музыки. Встаю в 9-10 часов, если нет дел - у меня зарядка, на завтрак заказываю кашу с бананом и голубикой, очень люблю кашу по утрам, только ее и ем», - призналась Дилара.

Говоря о работе блогера, девушка назвала главным качеством для тех, кто хочет развиваться в этом направлении, трудолюбие. При этом она подчеркнула, что какой-то универсальной формулы успеха не существует.

«Нет какого-то рецепта, что можно брать, например, только количеством [контента] или делать мало, но высокого качества. Можно и так, и так», - пояснила Зинатуллина.

*Алишер Моргенштерн признан иноагентом в России.

Блогеры Музыка Моргенштерн
23 июня 2024, 05:56
Стас Барецкий поджег себя и чуть не погиб на съемках
РИА «Новости»
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Шоумен и актер Стас Барецкий едва не погиб на съемках. Он выполнял трюк с огнем, в результате которого получил ожоги. Об этом сообщило издание «Страсти».

Все произошло в субботу, 22 июня, во время съемок боевика «Барецкий. Последняя кровь». Шоумен исполняет в нем главную роль.

«Сегодня на съемках боевика „Барецкий. Последняя кровь“ чуть не погиб! Хотел показать фаер-шоу и загорелся, пришлось даже вызывать скорую», - заявил артист.

Он должен был выпустить горючую жидкость изо рта на пламя, чтобы получился столб огня, но сделать это у него не вышло. Актер получил ожоги лица.

«На лице ожоги глубокие, жжет все, и головокружение», - поделился Барецкий.

Медики скорой порекомендовали ему поехать в больницу, но шоумен отказался из-за работы. Он заявил, что обратится за помощью к врачам, если ему станет совсем плохо.

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