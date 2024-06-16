«Такое невероятное». Катя Лель после контакта с пришельцами рассказала, что ждет людей в будущем
Певица Катя Лель заявила, что в ближайшем будущем человечество столкнется с невероятным событием. Об этом она заявила в шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
«Мы будем видеть такое невероятное. Мы увидим, как будут мужчины других цивилизаций контактировать с земными женщинами, так же как и их женщины будут контактировать с нашими мужчинами», - сказала артистка.
Она отметила, что вышеописанные события будут происходить в течение следующих семи лет. Также звезда объяснила, что контакт с пришельцами даст людям новое сознание. Следующие поколения будут более осознанными космическими детьми.
Катя Лель давно призналась публике, что общается с пришельцами. Она задавалась вопросом, почему космическая цивилизация выбрала именно ее в качестве посланника. Потом звезда поняла, что «так должно быть».
Артистка нашла плюсы в этом особенном общении. Например, в 2021 году исполнительница записала альбом целительных мантр. Она призналась, что инопланетные создания помогли достичь ей исцеляющих вибраций.