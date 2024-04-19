«Такое ему по плечу». Телекритик назвал подходящие для Урганта шоу

Критик уверен, что Ургант, известный своим юмористическим талантом, мог бы успешно модерировать такие шоу, как «Лучше всех», «Минута славы», «Привет, Андрей» и даже музыкальный проект «Голос». По словам Горбунова, ведущий чувствует себя как рыба в воде в развлекательном и музыкальном жанрах благодаря своему опыту работы на телеканале MTV.

«Он гениально себя демонстрирует в образе развлекательных проектов. Может быть, музыкальный проект наподобие „Голоса“. Его любовь в музыке ощущалась в проекте „Вечерний Ургант“. Либо проект а-ля „Привет, Андрей“, который музыкальный и позитивный. Такое ему по плечу», - сказал телекритик.

Горбунов также предложил идею тревел-шоу, в котором Ургант мог бы путешествовать по городам России, знакомя зрителей с интересными местами и людьми. Он уверен, что такая программа могла бы стать успешной благодаря опыту телеведущего в аналогичных проектах, например, совместным программам с журналистом Владимиром Познером.

Ранее Горбунов заявил, что есть высокая вероятность возвращения телеведущего на экраны к старту нового телевизионного сезона. Шоу с ним может выйти уже осенью.