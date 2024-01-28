«Такие люди опасны». Захарова прокомментировала запрет на въезд в Индонезию для Галкина

Так она прокомментировала информацию, что комику запретили въезд в Индонезию.

«Все же хотят по-простому, нужен же простой ответ. И никто не понимает одного, что эти люди, которые заявляли, что они будут спонсировать Зеленского, которые публично собирали деньги на киевский режим, ВСУ, „Азов“**, что они стали токсичными», - сказала дипломат.

Захарова отметила, что азиатские, африканские, латино-американские и некоторые европейские страны начали понимать, что деньги с концертов таких артистов идут на теракты.

«Такие люди опасны для всех», - подытожила дипломат.

Ранее стало известно, что Галкина* не пустили в Индонезию , где у комика должен был пройти концерт. По мнению самого артиста, ограничения якобы связаны с влиянием российского правительства.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России ** Нацбатальон «Азов» - запрещенная в России террористическая организация