28 января 2024, 23:06

«Такие люди опасны». Захарова прокомментировала запрет на въезд в Индонезию для Галкина

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Некоторые страны закрывают въезд из-за токсичности и опасности таких людей, как юморист Максим Галкин*. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Так она прокомментировала информацию, что комику запретили въезд в Индонезию.

«Все же хотят по-простому, нужен же простой ответ. И никто не понимает одного, что эти люди, которые заявляли, что они будут спонсировать Зеленского, которые публично собирали деньги на киевский режим, ВСУ, „Азов“**, что они стали токсичными», - сказала дипломат.

Захарова отметила, что азиатские, африканские, латино-американские и некоторые европейские страны начали понимать, что деньги с концертов таких артистов идут на теракты.

«Такие люди опасны для всех», - подытожила дипломат.

Ранее стало известно, что Галкина* не пустили в Индонезию , где у комика должен был пройти концерт. По мнению самого артиста, ограничения якобы связаны с влиянием российского правительства.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России ** Нацбатальон «Азов» - запрещенная в России террористическая организация

Концерты Индонезия Россия Деньги Максим Галкин
28 января 2024, 23:56
Звезда «Слово пацана» Кемстач признался, что любит женщин постарше
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Звезда нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» 15-летний актер Леон Кемстач заявил, что всегда влюблялся в девушек постарше. Об этом он сообщил на видеоподкасте «вМесте».

«Когда мне было семь лет, и мы отдыхали в Испании, то там была девочка, ей было лет 16. И каждый день я к ней подходил, общался. Думал: „Ну когда-то мы точно начнем с ней встречаться. Будет любовь“», - признался он.

Артист отметил, что всегда влюблялся и до сих пор влюбляется в женщин постарше. По мнению Кемстача, он отличается от своих сверстников. Многим его друзьям по 20-24 года. В детстве юноша часто жил у бабушки и много времени проводил с братом, который старше его на два года. Как отметил подросток, он «перескочил свой возраст».

Ранее жена актера Рузиля Минекаева Азиза заявила, что почувствовала неприятные ощущения из-за экранного поцелуя своего мужа с актрисой Анной Пересильд в сериале «Слово пацана». При этом она понимает, что подобные моменты - часть профессии возлюбленного

Сериалы Женщины Актеры
28 января 2024, 15:08
Музыкантов «Би-2» этапировали в таиландский центр миграционной полиции
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Участников группы «Би-2» поместили в центр задержания миграционной полиции острова Пхукет. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

После суда и выплаты штрафов музыкантов снова задержала местная полиция. По данным издания, артистов отправили в центр задержания в Пхукете, связи с ними нет. Участников группы будут этапировать в Бангкок, где «должен окончательно решиться» вопрос о пребывании группы в стране.

Музыканты провели в Таиланде концерт, не получив разрешение на работу, поэтому их арестовали. Суд обязал каждого участника группы выплатить штраф. Музыкальному коллективу также запретили въезд в страну на пять лет.

По словам генконсула России в Пхукете Владимира Соснова , артистов в ближайшее время депортируют из Таиланда.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала задержание группы и недопуск шоумена Максима Галкина* в Индонезию. Она заявила, что в этом нет ничего удивительного.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Штрафы Задержания Суд Таиланд Полиция
28 января 2024, 04:38
«Все хуже и хуже». Певец Кай Метов рассказал, как развод довел его до депрессии и больницы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певцу Каю Метову понадобилась медицинская помощь после тяжелого развода с женой Натальей. Об этом он рассказал в программе «Секрет на миллион».

У бывшей супруги артиста был трудный характер, в отношениях с ней вокалисту всегда приходилось «перешагивать через себя». Также у возлюбленных процветал период «юношеского максимализма», из-за которого между парой происходили ссоры.

В январе 1991 года певец официально развелся с Натальей. Это было сильным ударом для него, поэтому артист попал в больницу.

«Развод для меня был очень тяжелым, я лежал в больнице. У меня было стойкое ощущение, что разрушается все - то ли сознание, то ли органы. Я был полон сил, но при этом я чувствовал, что с каждым днем мне становится все хуже и хуже», - рассказал вокалист.

Исполнитель признался, что после развода не общался с бывшей супругой два года, потом они наладили отношения и до сих пор поддерживают связь.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что ушла от мужа. По ее словам, причиной ухода стал алкоголь.

Больницы Отношения Музыка
28 января 2024, 02:48
Кудрявцева разнервничалась и плеснула воду в гостя шоу «Привет, Андрей!»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Телеведущая Лера Кудрявцева на шоу «Привет, Андрей!» Андрея Малахова эмоционально плеснула водой в лицо одного из гостей. Выпуск передачи опубликовал телеканала «Россия 1».

Блондинка не смогла усидеть спокойно, когда услышала историю 21-летнего певца Виктора Мохнева из Белоруссии и его матери Елены. Последняя пришла на передачу, чтобы повидаться с сыном.

Она рассказала, что родила пятерых детей, но ее лишили родительских прав. Сестра женщины усыновила троих, двое других остались в детском доме. Один из детей, Виктор, живет в Могилеве и учится на музыканта. В студии он заявил, что мог бы простить маму.

Когда Кудрявцева услышала эту историю, то вылила на женщину стакан воды и покинула помещение.

«Это от ужаса за пацана. У меня реально нет слов. Бросить своих пятерых детей», - сказала блондинка.

Ранее Лера Кудрявцева ответила злопыхателям на едкие комментарии в соцсетях. Женщина пожелала хейтерам счастья.

Дети Скандалы Женщины История Лера Кудрявцева

Новости по теме