«Такие люди опасны». Захарова прокомментировала запрет на въезд в Индонезию для Галкина
Некоторые страны закрывают въезд из-за токсичности и опасности таких людей, как юморист Максим Галкин*. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
Так она прокомментировала информацию, что комику запретили въезд в Индонезию.
«Все же хотят по-простому, нужен же простой ответ. И никто не понимает одного, что эти люди, которые заявляли, что они будут спонсировать Зеленского, которые публично собирали деньги на киевский режим, ВСУ, „Азов“**, что они стали токсичными», - сказала дипломат.
Захарова отметила, что азиатские, африканские, латино-американские и некоторые европейские страны начали понимать, что деньги с концертов таких артистов идут на теракты.
«Такие люди опасны для всех», - подытожила дипломат.
Ранее стало известно, что Галкина* не пустили в Индонезию , где у комика должен был пройти концерт. По мнению самого артиста, ограничения якобы связаны с влиянием российского правительства.
* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России ** Нацбатальон «Азов» - запрещенная в России террористическая организация