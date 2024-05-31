«Такая счастливая». Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась архивными видео с мамой

На одном из видео из квартиры звезда сериала «Моя прекрасная няня» держит на руках маленькую дочку Милу.

«Впервые за пять лет я смогла открыть и посмотреть видео с тобой, до этого мне казалось, что сойду с ума. Спасибо, что сделала меня сильнее, моя самая прекрасная мама», - подписала ролик Анна.

На другом видео они втроем примеряют на себя анимационные маски из социальной сети.

«Обещаю тебе, что мы будем счастливы и всегда будем вместе и стоять друг за друга, как ты этого и хотела», - поделилась старшая дочь.

На третьем ролике можно увидеть всю семью в сборе. Они танцуют в квартире под зажигательную песню. Анна добавила, что хотела бы навсегда вернуться в тот день, и чтобы он не заканчивался.

«Ты здесь такая счастливая, а мы всегда заряжались от твоего солнца, которое ярко освещало все и всех вокруг», - написала дочь.

Анастасия Заворотнюк умерла ночью 30 мая от рака головного мозга, с которым боролась в течение пяти лет. В последние минуты жизни с ней находился супруг.

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