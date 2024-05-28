«Такая настоящая». Ирина Шейк снялась в крошечном бикини и без макияжа
Модель Ирина Шейк устроила откровенную фотосессию у водоема. Соответствующие снимки она опубликовала в своем Instagram*.
Манекенщица предстала на фото в черном миниатюрном бикини с распущенными волосами и без макияжа. Правой рукой она держит собаку. Шейк позировала, судя по кадрам, вечером на заходе солнца.
Подписчики в комментариях под постом модели написали множество комплиментов. Поклонники не перестают восхищаться Шейк, указывая на ее красоту и точеную фигуру.
«Красотка», «Такая настоящая», «Прекрасная», - отметили пользователи.
Недавно супермодель позировала в полупрозрачном леопардовом платье на берегу океана. Она также поделилась с фанатами селфи с отдыха.
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