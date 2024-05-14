«Такая бесстыжая!» Довлатова рассказала, как ходила голой в баню

На снимке артистка предстала почти голой, прикрывшись полотенцем. Она пояснила, что во время отдыха в Сочи ходила ежедневно в инфракрасную сауну, отметив, что там банные комплексы разделены на мужские и женские. По этой причине артистка, не стесняясь, посещала парилку без купальника.

«Мои младшие дочки, которые были со мной, на меня все время шикали, что все в купальниках, а я единственная такая бесстыжая! На все мои увещевания, что в женской бане - это норма, они со мной не соглашались. К консенсусу мы так и не пришли», - призналась она.

Довлатова также откровенно рассказывает о перенесенных пластических операциях. Она поделилась с пользователями в соцсетях, что сделала эндоскопическую подтяжку лба и век и ультразвуковую подтяжку подбородка.

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